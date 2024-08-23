Экс-премьеру Бангладеш предъявили более 50 обвинений
Более 50 обвинений, в том числе в убийстве, предъявили экс-премьеру Бангладеш
© AP Photo / Kimimasa MayamaШейх Хасина
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Шейх Хасина. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более 50 обвинений, 42 из которых связаны с убийствами, предъявили в Бангладеш экс-премьеру страны Шейх Хасине, пишет издание Daily Star.
Ранее издание сообщало, что временное правительство Бангладеш выступило с инициативой проведения судебных процессов по делу об убийствах, совершенных во время студенческих протестов, под наблюдением ООН в Международном уголовном трибунале Бангладеш, специализирующемся на расследовании военных преступлений.
"Экстрадиция Хасины, которой предъявили уже 51 обвинение, включая 42 в убийстве, находится в рамках соглашения об экстрадиции, подписанного Индией и Бангладеш", - пишет издание.
При этом, как отмечается в статье, индийская сторона может отказать Бангладеш в экстрадиции, если посчитает, что обвинения против Хасины не были выдвинуты добросовестно и в интересах справедливости.
Ранее издание Business Standard сообщало, что временное правительство Бангладеш отозвало дипломатический паспорт бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины и всех депутатов парламента Бангладеш от ее партии.
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