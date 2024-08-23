https://ria.ru/20240823/bangladesh-1968016868.html

Экс-премьеру Бангладеш предъявили более 50 обвинений

Экс-премьеру Бангладеш предъявили более 50 обвинений - РИА Новости, 23.08.2024

Экс-премьеру Бангладеш предъявили более 50 обвинений

Более 50 обвинений, 42 из которых связаны с убийствами, предъявили в Бангладеш экс-премьеру страны Шейх Хасине, пишет издание Daily Star. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:30

2024-08-23T13:30

2024-08-23T13:30

в мире

бангладеш

индия

шейх хасина

оон

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более 50 обвинений, 42 из которых связаны с убийствами, предъявили в Бангладеш экс-премьеру страны Шейх Хасине, пишет издание Daily Star. Ранее издание сообщало, что временное правительство Бангладеш выступило с инициативой проведения судебных процессов по делу об убийствах, совершенных во время студенческих протестов, под наблюдением ООН в Международном уголовном трибунале Бангладеш, специализирующемся на расследовании военных преступлений. "Экстрадиция Хасины, которой предъявили уже 51 обвинение, включая 42 в убийстве, находится в рамках соглашения об экстрадиции, подписанного Индией и Бангладеш", - пишет издание. При этом, как отмечается в статье, индийская сторона может отказать Бангладеш в экстрадиции, если посчитает, что обвинения против Хасины не были выдвинуты добросовестно и в интересах справедливости. Ранее издание Business Standard сообщало, что временное правительство Бангладеш отозвало дипломатический паспорт бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины и всех депутатов парламента Бангладеш от ее партии.

https://ria.ru/20240822/pravitelstvo-1967764235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бангладеш, индия, шейх хасина, оон