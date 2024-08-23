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Экс-премьеру Бангладеш предъявили более 50 обвинений - РИА Новости, 23.08.2024
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13:30 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/bangladesh-1968016868.html
Экс-премьеру Бангладеш предъявили более 50 обвинений
Экс-премьеру Бангладеш предъявили более 50 обвинений - РИА Новости, 23.08.2024
Экс-премьеру Бангладеш предъявили более 50 обвинений
Более 50 обвинений, 42 из которых связаны с убийствами, предъявили в Бангладеш экс-премьеру страны Шейх Хасине, пишет издание Daily Star. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:30
2024-08-23T13:30
в мире
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индия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более 50 обвинений, 42 из которых связаны с убийствами, предъявили в Бангладеш экс-премьеру страны Шейх Хасине, пишет издание Daily Star. Ранее издание сообщало, что временное правительство Бангладеш выступило с инициативой проведения судебных процессов по делу об убийствах, совершенных во время студенческих протестов, под наблюдением ООН в Международном уголовном трибунале Бангладеш, специализирующемся на расследовании военных преступлений. "Экстрадиция Хасины, которой предъявили уже 51 обвинение, включая 42 в убийстве, находится в рамках соглашения об экстрадиции, подписанного Индией и Бангладеш", - пишет издание. При этом, как отмечается в статье, индийская сторона может отказать Бангладеш в экстрадиции, если посчитает, что обвинения против Хасины не были выдвинуты добросовестно и в интересах справедливости. Ранее издание Business Standard сообщало, что временное правительство Бангладеш отозвало дипломатический паспорт бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины и всех депутатов парламента Бангладеш от ее партии.
https://ria.ru/20240822/pravitelstvo-1967764235.html
https://ria.ru/20240809/arest-1965310137.html
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в мире, бангладеш, индия, шейх хасина, оон
В мире, Бангладеш, Индия, Шейх Хасина, ООН
Экс-премьеру Бангладеш предъявили более 50 обвинений

Более 50 обвинений, в том числе в убийстве, предъявили экс-премьеру Бангладеш

© AP Photo / Kimimasa MayamaШейх Хасина
Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Шейх Хасина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более 50 обвинений, 42 из которых связаны с убийствами, предъявили в Бангладеш экс-премьеру страны Шейх Хасине, пишет издание Daily Star.
Ранее издание сообщало, что временное правительство Бангладеш выступило с инициативой проведения судебных процессов по делу об убийствах, совершенных во время студенческих протестов, под наблюдением ООН в Международном уголовном трибунале Бангладеш, специализирующемся на расследовании военных преступлений.
Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Временное правительство Бангладеш отозвало дипломатический паспорт Хасины
22 августа, 12:40
"Экстрадиция Хасины, которой предъявили уже 51 обвинение, включая 42 в убийстве, находится в рамках соглашения об экстрадиции, подписанного Индией и Бангладеш", - пишет издание.
При этом, как отмечается в статье, индийская сторона может отказать Бангладеш в экстрадиции, если посчитает, что обвинения против Хасины не были выдвинуты добросовестно и в интересах справедливости.
Ранее издание Business Standard сообщало, что временное правительство Бангладеш отозвало дипломатический паспорт бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины и всех депутатов парламента Бангладеш от ее партии.
Мужчина поднимает национальный флаг Бангладеш на крыше своего дома в Дакке - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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В миреБангладешИндияШейх ХасинаООН
 
 
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