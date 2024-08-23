https://ria.ru/20240823/balitskiy-1968030914.html

ВСУ обстреляли гидротехнические сооружения в Энергодаре

ВСУ обстреляли гидротехнические сооружения в Энергодаре - РИА Новости, 23.08.2024

ВСУ обстреляли гидротехнические сооружения в Энергодаре

Украинские войска целенаправленно обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара, повреждено водозаборное оборудование, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:06

2024-08-23T14:06

2024-08-23T14:18

энергодар

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

россия

происшествия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара, повреждено водозаборное оборудование, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Сегодня ВСУ произвели целенаправленный обстрел гидротехнических сооружений Энергодара. В результате было повреждено водозаборное оборудование, часть города оставалась без воды", - написал он.Он добавил, что на оперативные службы в кратчайшие сроки ликвидировали очаги возгорания."Коммунальные службы устранили последствия обстрела, на данный момент водоснабжение восстановлено", - отметил он.По словам губернатора, не исключено повторение ситуации, потому как противник ориентирован на уничтожение гражданской и социальной инфраструктуры."Все оперативные и жилищно-коммунальные службы работают в полной готовности", - добавил он.

https://ria.ru/20240823/zaes-1967939544.html

https://ria.ru/20240823/zaes-1967963162.html

энергодар

запорожская область

россия

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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, россия, происшествия