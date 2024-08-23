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ВСУ обстреляли гидротехнические сооружения в Энергодаре - РИА Новости, 23.08.2024
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14:06 23.08.2024 (обновлено: 14:18 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/balitskiy-1968030914.html
ВСУ обстреляли гидротехнические сооружения в Энергодаре
ВСУ обстреляли гидротехнические сооружения в Энергодаре - РИА Новости, 23.08.2024
ВСУ обстреляли гидротехнические сооружения в Энергодаре
Украинские войска целенаправленно обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара, повреждено водозаборное оборудование, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:06
2024-08-23T14:18
энергодар
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
россия
происшествия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара, повреждено водозаборное оборудование, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Сегодня ВСУ произвели целенаправленный обстрел гидротехнических сооружений Энергодара. В результате было повреждено водозаборное оборудование, часть города оставалась без воды", - написал он.Он добавил, что на оперативные службы в кратчайшие сроки ликвидировали очаги возгорания."Коммунальные службы устранили последствия обстрела, на данный момент водоснабжение восстановлено", - отметил он.По словам губернатора, не исключено повторение ситуации, потому как противник ориентирован на уничтожение гражданской и социальной инфраструктуры."Все оперативные и жилищно-коммунальные службы работают в полной готовности", - добавил он.
https://ria.ru/20240823/zaes-1967939544.html
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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, россия, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Происшествия
ВСУ обстреляли гидротехнические сооружения в Энергодаре

Балицкий: ВСУ повредили водозаборное оборудование в Энергодаре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара, повреждено водозаборное оборудование, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Сегодня ВСУ произвели целенаправленный обстрел гидротехнических сооружений Энергодара. В результате было повреждено водозаборное оборудование, часть города оставалась без воды", - написал он.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Вчера, 07:24
Он добавил, что на оперативные службы в кратчайшие сроки ликвидировали очаги возгорания.
"Коммунальные службы устранили последствия обстрела, на данный момент водоснабжение восстановлено", - отметил он.
По словам губернатора, не исключено повторение ситуации, потому как противник ориентирован на уничтожение гражданской и социальной инфраструктуры.
"Все оперативные и жилищно-коммунальные службы работают в полной готовности", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияПроисшествия
 
 
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