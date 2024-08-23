На Бали задержали нелегально работавшего украинца
ANTARA: полиция Бали задержала украинца с визой инвестора, работавшего кассиром
Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. Иммиграционная служба Денпасара на индонезийском острове Бали задержала гражданина Украины, находящегося в стране по специальной визе для инвесторов, при этом работавшего кассиром, передает индонезийское агентство ANTARA.
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"Когда его обнаружили во время операции по наблюдению, он находился за кассой и вносил в нее цену оплачиваемой продукции", - заявил глава иммиграционной службы Денпасара Ридха Сах Путра.
Чиновник добавил, что задержанный украинец въехал в Индонезию в начале 2023 года и имел временный вид на жительство инвестора, действующий до 25 января 2025 года. Однако, по данным властей, задержанный иностранец так и не произвел обещанных инвестиций, а работал кассиром в магазине по продаже тканей.
"В период с января по 23 августа 2024 года иммиграционная служба Денпасара депортировала 120 иностранцев, в том числе за нарушение вида на жительство, неправомерное использование вида на жительство и связанные с этим уголовные дела", - отмечает издание.
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