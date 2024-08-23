https://ria.ru/20240823/bali-1968167972.html

На Бали задержали нелегально работавшего украинца

На Бали задержали нелегально работавшего украинца - РИА Новости, 23.08.2024

На Бали задержали нелегально работавшего украинца

Иммиграционная служба Денпасара на индонезийском острове Бали задержала гражданина Украины, находящегося в стране по специальной визе для инвесторов, при этом... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T21:50

2024-08-23T21:50

2024-08-23T21:50

денпасар

бали

украина

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ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. Иммиграционная служба Денпасара на индонезийском острове Бали задержала гражданина Украины, находящегося в стране по специальной визе для инвесторов, при этом работавшего кассиром, передает индонезийское агентство ANTARA. "Когда его обнаружили во время операции по наблюдению, он находился за кассой и вносил в нее цену оплачиваемой продукции", - заявил глава иммиграционной службы Денпасара Ридха Сах Путра. Чиновник добавил, что задержанный украинец въехал в Индонезию в начале 2023 года и имел временный вид на жительство инвестора, действующий до 25 января 2025 года. Однако, по данным властей, задержанный иностранец так и не произвел обещанных инвестиций, а работал кассиром в магазине по продаже тканей. "В период с января по 23 августа 2024 года иммиграционная служба Денпасара депортировала 120 иностранцев, в том числе за нарушение вида на жительство, неправомерное использование вида на жительство и связанные с этим уголовные дела", - отмечает издание.

https://ria.ru/20240322/arest-1934929993.html

денпасар

бали

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

денпасар, бали, украина