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На Бали задержали нелегально работавшего украинца - РИА Новости, 23.08.2024
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21:50 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/bali-1968167972.html
На Бали задержали нелегально работавшего украинца
На Бали задержали нелегально работавшего украинца - РИА Новости, 23.08.2024
На Бали задержали нелегально работавшего украинца
Иммиграционная служба Денпасара на индонезийском острове Бали задержала гражданина Украины, находящегося в стране по специальной визе для инвесторов, при этом... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:50
2024-08-23T21:50
денпасар
бали
украина
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ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. Иммиграционная служба Денпасара на индонезийском острове Бали задержала гражданина Украины, находящегося в стране по специальной визе для инвесторов, при этом работавшего кассиром, передает индонезийское агентство ANTARA. "Когда его обнаружили во время операции по наблюдению, он находился за кассой и вносил в нее цену оплачиваемой продукции", - заявил глава иммиграционной службы Денпасара Ридха Сах Путра. Чиновник добавил, что задержанный украинец въехал в Индонезию в начале 2023 года и имел временный вид на жительство инвестора, действующий до 25 января 2025 года. Однако, по данным властей, задержанный иностранец так и не произвел обещанных инвестиций, а работал кассиром в магазине по продаже тканей. "В период с января по 23 августа 2024 года иммиграционная служба Денпасара депортировала 120 иностранцев, в том числе за нарушение вида на жительство, неправомерное использование вида на жительство и связанные с этим уголовные дела", - отмечает издание.
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денпасар, бали, украина
Денпасар, Бали, Украина
На Бали задержали нелегально работавшего украинца

ANTARA: полиция Бали задержала украинца с визой инвестора, работавшего кассиром

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Бали
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. Иммиграционная служба Денпасара на индонезийском острове Бали задержала гражданина Украины, находящегося в стране по специальной визе для инвесторов, при этом работавшего кассиром, передает индонезийское агентство ANTARA.
«
"Когда его обнаружили во время операции по наблюдению, он находился за кассой и вносил в нее цену оплачиваемой продукции", - заявил глава иммиграционной службы Денпасара Ридха Сах Путра.
Чиновник добавил, что задержанный украинец въехал в Индонезию в начале 2023 года и имел временный вид на жительство инвестора, действующий до 25 января 2025 года. Однако, по данным властей, задержанный иностранец так и не произвел обещанных инвестиций, а работал кассиром в магазине по продаже тканей.
"В период с января по 23 августа 2024 года иммиграционная служба Денпасара депортировала 120 иностранцев, в том числе за нарушение вида на жительство, неправомерное использование вида на жительство и связанные с этим уголовные дела", - отмечает издание.
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