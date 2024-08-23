https://ria.ru/20240823/audiogid-1968114604.html

Аудиогид по туристическим объектам города презентовали в Торопце

Аудиогид по туристическим объектам города презентовали в Торопце - РИА Новости, 23.08.2024

Аудиогид по туристическим объектам города презентовали в Торопце

Презентация бесплатного аудиогида "Городские легенды Торопца" состоялась в городе к 950-летию его летописного упоминания, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:40

2024-08-23T17:40

2024-08-23T17:40

тверская область

россия

игорь руденя

владимир путин

александр невский

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Презентация бесплатного аудиогида "Городские легенды Торопца" состоялась в городе к 950-летию его летописного упоминания, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Губернатор Тверской области Игорь Руденя неоднократно подчеркивал, что Торопец – город с богатым культурным наследием и историей – в рамках празднования 950-летия обретает новое развитие. Указом президента России Владимира Путина юбилей Торопца получил федеральный масштаб. При федеральной и региональной поддержке реализуются проекты по благоустройству города, развитию инфраструктуры, созданию новых точек притяжения для жителей и туристов. Пешеходный маршрут, по которому можно пройти по Торопцу в сопровождении цифрового экскурсовода, включает в себя около 30 локаций, среди которых Красный остров, Корсунско-Богородицкий собор, памятник Учителю, воссозданные башни Торопецкого кремля и другие туристические объекты. В аудиогид также включены истории о легендарном дубе Александра Невского, посаженного в окрестностях Торопца молодым князем и его супругой сразу после венчания, об известном уроженце города Юрии Семенове, создателе орбитальной станции "Мир" и корабля-ракетоплана "Буран", и другие. Составителем виртуального путеводителя стала главный библиотекарь Тверской областной библиотеки им. Горького, аттестованный экскурсовод Людмила Соколова. Озвучили аудиогид министр культуры Тверской области Ксения Глинка и автор просветительского канала "Энциклопедист", историк и гид Алексей Третьяков. Продолжительность аудиоэкскурсии составляет около часа. Как отметили в Минтуризма, одна треть из 30 точек Торопца, охваченных аудиогидом, – новые туристические объекты. К 950-летию города проведено благоустройство одной из ключевых достопримечательностей – малого Торопецкого городища, о котором рассказывает аудиогид: оборудована лестница по крутому склону с подсветкой, смотровая площадка и стационарный бинокль. Именно с этого места открывается панорамный вид на город и озеро Соломено. Новые туристические объекты на улице Комсомольской – башни Торопецкого кремля и макет кремля – являются доминантой туристического маршрута по городу. Башни у Воеводского двора, Долматовская и Лисья были воссозданы на месте бывших башен кремля на "Красном острове". Оборудован подъем на башни, смотровая площадка и стационарный бинокль, сделан переход. Еще одна точка аудиогида – Базарная площадь города Торопца, которая является началом центральной улицы города – Советской (в прошлом Миллионная). Именно здесь расположились торговые ряды, где представлена местная продукция и сувениры. Также гостей приглашают посетить туристско-информационный центр, который вскоре появится в Торопце. Здесь можно будет получить информацию о торопецких достопримечательностях и маршрутах, записаться на экскурсию и забронировать отель.

https://ria.ru/20231204/toropets-1913727174.html

https://ria.ru/20240608/pamyatnik-1951690516.html

https://ria.ru/20231201/biblioteka-1913260278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, игорь руденя, владимир путин, александр невский