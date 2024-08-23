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"Аэрофлот" перевез один миллион пассажиров в рамках программы "Шаттл"
"Аэрофлот" перевез один миллион пассажиров в рамках программы "Шаттл" - РИА Новости, 23.08.2024
"Аэрофлот" перевез один миллион пассажиров в рамках программы "Шаттл"
Российская авиакомпания "Аэрофлот" перевезла один миллион пассажиров в рамках программы высокоинтенсивных перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом "Шаттл"... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:22
2024-08-23T12:22
2024-08-23T12:22
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МОСКВА, 23 авг – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" перевезла один миллион пассажиров в рамках программы высокоинтенсивных перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом "Шаттл". Она была запущена 1 июня 2024 года и реализуется "Аэрофлотом" и дочерней авиакомпанией "Россия". Этим летом рейсы в Северную столицу из Шереметьево и в обратном направлении вылетают с интервалом от 15 минут, а из Внуково и в обратном направлении — с интервалом от 30 минут. Общая частота полетов в рамках новой услуги достигает 70 рейсов в день. По статистике "Аэрофлота", возможностью переоформить билет с 1 июня по 31 июля 2024 года воспользовались более 7,9 тысячи раз. Рекордсменом по количеству перелетов в рамках программы "Шаттл" стал пассажир, выполнивший за два летних месяца 24 перелета между Москвой и Санкт-Петербургом. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 23 авг – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" перевезла один миллион пассажиров в рамках программы высокоинтенсивных перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом "Шаттл". Она была запущена 1 июня 2024 года и реализуется "Аэрофлотом" и дочерней авиакомпанией "Россия".
Этим летом рейсы в Северную столицу из Шереметьево и в обратном направлении вылетают с интервалом от 15 минут, а из Внуково и в обратном направлении — с интервалом от 30 минут. Общая частота полетов в рамках новой услуги достигает 70 рейсов в день.
По статистике "Аэрофлота", возможностью переоформить билет с 1 июня по 31 июля 2024 года воспользовались более 7,9 тысячи раз. Рекордсменом по количеству перелетов в рамках программы "Шаттл" стал пассажир, выполнивший за два летних месяца 24 перелета между Москвой и Санкт-Петербургом.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.