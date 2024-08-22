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"Тор-М2" уничтожил два беспилотника ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 22.08.2024
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"Тор-М2" уничтожил два беспилотника ВСУ на Авдеевском направлении
"Тор-М2" уничтожил два беспилотника ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 22.08.2024
"Тор-М2" уничтожил два беспилотника ВСУ на Авдеевском направлении
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в ходе работы по прикрытию российских артиллеристов от разведывательных беспилотников противника на авдеевском направлении... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:06
2024-08-22T05:06
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в ходе работы по прикрытию российских артиллеристов от разведывательных беспилотников противника на авдеевском направлении спецоперации уничтожил два беспилотника, видеоролик показало Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ходе боевой работы прикрыли позиции артиллерийских расчетов от разведывательных БПЛА противника на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Отмечается, что расчёты ЗРК "Тор-М2" ведут боевую работу круглосуточно. Получив задачу, они совершают марш в один из районов боевого применения, где за несколько минут приводят комплекс из походного положения в боевое и проводят мониторинг воздушного пространства в районе действия артиллеристов. При обнаружении управляемых и противорадиолокационных ракет, самолётов, вертолётов, крылатых ракет, разведывательных и ударных беспилотников, расчет берет их на сопровождение и при подтверждении цели уничтожает её. "Машина очень эффективная, очень умная, то есть большинство работы делает сама. Сама определяет какая летит цель, отличает самолеты, вертолеты, ракеты. От тебя только зависит как быстро ты среагируешь. Вообще у нас от момента обнаружения до пуска проходит 3-4 секунды", – приводит Минобороны слова военнослужащего "Тор-М2" с позывным "Минус". За счёт высокой точности комплекса расчёт может одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника. При этом РЛС обнаружения автоматически блокирует возможность поражения "своих" летательных аппаратов. Минобороны также опубликовало видеоролик с боевой работой расчёта, на котором видно, как "Тор-М2" уничтожил два беспилотника.
https://ria.ru/20240822/nato-1967682945.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Тор-М2" уничтожил два беспилотника ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны: ЗРК "Тор-М2" уничтожил два беспилотника на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в ходе работы по прикрытию российских артиллеристов от разведывательных беспилотников противника на авдеевском направлении спецоперации уничтожил два беспилотника, видеоролик показало Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ходе боевой работы прикрыли позиции артиллерийских расчетов от разведывательных БПЛА противника на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Отмечается, что расчёты ЗРК "Тор-М2" ведут боевую работу круглосуточно. Получив задачу, они совершают марш в один из районов боевого применения, где за несколько минут приводят комплекс из походного положения в боевое и проводят мониторинг воздушного пространства в районе действия артиллеристов. При обнаружении управляемых и противорадиолокационных ракет, самолётов, вертолётов, крылатых ракет, разведывательных и ударных беспилотников, расчет берет их на сопровождение и при подтверждении цели уничтожает её.
"Машина очень эффективная, очень умная, то есть большинство работы делает сама. Сама определяет какая летит цель, отличает самолеты, вертолеты, ракеты. От тебя только зависит как быстро ты среагируешь. Вообще у нас от момента обнаружения до пуска проходит 3-4 секунды", – приводит Минобороны слова военнослужащего "Тор-М2" с позывным "Минус".
За счёт высокой точности комплекса расчёт может одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника. При этом РЛС обнаружения автоматически блокирует возможность поражения "своих" летательных аппаратов.
Минобороны также опубликовало видеоролик с боевой работой расчёта, на котором видно, как "Тор-М2" уничтожил два беспилотника.
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