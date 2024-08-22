https://ria.ru/20240822/zima-1967907759.html

Гладков рассказал о подготовке к сложной зиме в Белгородской области

Гладков рассказал о подготовке к сложной зиме в Белгородской области - РИА Новости, 22.08.2024

Гладков рассказал о подготовке к сложной зиме в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в соцсетях рассказал о том, что в регионе формируется запас резервных источников... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T22:00

2024-08-22T22:00

2024-08-22T22:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907441162_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_04b758afbdcaef50881e643760d23372.jpg

БЕЛГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в соцсетях рассказал о том, что в регионе формируется запас резервных источников энергоснабжения, власти покупают генераторы в преддверии сложной зимы. "Мы все надеемся и верим в улучшение, но готовимся всегда к ухудшению. Мне кажется, это самая правильная стратегия. Готовимся к сложной зиме, покупаем генераторы", - сказал Гладков. Он также посоветовал жителям в частном секторе приобретать генераторы, потому что перебои случаются. "Одно дело – перебои летом в 30-градусную жару, другое – в 20 градусов мороза", - пояснил Гладков. Как отметили в пресс-службе правительства региона, в настоящий момент сформирован аварийный запас резервных источников энергоснабжения в количестве 787 единиц общей мощностью 94,4 МВт. Из них 41 единица – на объектах здравоохранения, 33 – на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, 67 – на объектах теплоснабжения, 342 – на объектах агропромышленного комплекса и других. Также создан резерв мобильных электроподстанций в количестве пяти единиц мощностью 25 МВт каждая и готовы к запуску две резервные ТКУ мощностью 0,5 и 1,6 МВт. Ресурсоснабжающими организациями региона разработаны карты рисков на случай возникновения ЧС на генерирующих объектах, определена очерёдность ввода ограничения потребителей, возможности переключения на резервные линии или источники питания. Выполнены мероприятия по инженерно-технической и физической защите объектов, оборудованию средствами радиоэлектронной борьбы, а также мобильными комплексами ПВО. Выставлены дополнительные вооруженные посты физической охраны Росгвардии для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Также отмечается, что сейчас рассматривается возможность приобретения и поставки резервных источников электроснабжения в количестве 353 единиц общей мощностью 45,436 МВт и ТКУ в количестве 41 единица общей мощностью 133,5 МВт с целью сокращения риска возникновения дефицита электрической и тепловой энергии в период прохождения отопительного сезона 2024-2025 года и оказания содействия в формировании резервного парка источников энергоснабжения и теплоснабжения. В правительстве добавили, что на сегодняшний день в муниципальных образованиях Белгородской области приобретено 830 мобильных генераторов, ещё 415 генераторов в стадии приобретения. Создан резерв топлива в количестве 31,9 тонны бензина и 7,4 тонны дизельного топлива. Завершить все мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов планируется к 1 сентября.

https://ria.ru/20240822/shkoly-1967892102.html

https://ria.ru/20240805/kompensatsija-1964142855.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков