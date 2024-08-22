https://ria.ru/20240822/zima-1967907759.html
Гладков рассказал о подготовке к сложной зиме в Белгородской области
Гладков рассказал о подготовке к сложной зиме в Белгородской области - РИА Новости, 22.08.2024
Гладков рассказал о подготовке к сложной зиме в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в соцсетях рассказал о том, что в регионе формируется запас резервных источников... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:00
2024-08-22T22:00
2024-08-22T22:00
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907441162_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_04b758afbdcaef50881e643760d23372.jpg
БЕЛГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в соцсетях рассказал о том, что в регионе формируется запас резервных источников энергоснабжения, власти покупают генераторы в преддверии сложной зимы. "Мы все надеемся и верим в улучшение, но готовимся всегда к ухудшению. Мне кажется, это самая правильная стратегия. Готовимся к сложной зиме, покупаем генераторы", - сказал Гладков. Он также посоветовал жителям в частном секторе приобретать генераторы, потому что перебои случаются. "Одно дело – перебои летом в 30-градусную жару, другое – в 20 градусов мороза", - пояснил Гладков. Как отметили в пресс-службе правительства региона, в настоящий момент сформирован аварийный запас резервных источников энергоснабжения в количестве 787 единиц общей мощностью 94,4 МВт. Из них 41 единица – на объектах здравоохранения, 33 – на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, 67 – на объектах теплоснабжения, 342 – на объектах агропромышленного комплекса и других. Также создан резерв мобильных электроподстанций в количестве пяти единиц мощностью 25 МВт каждая и готовы к запуску две резервные ТКУ мощностью 0,5 и 1,6 МВт. Ресурсоснабжающими организациями региона разработаны карты рисков на случай возникновения ЧС на генерирующих объектах, определена очерёдность ввода ограничения потребителей, возможности переключения на резервные линии или источники питания. Выполнены мероприятия по инженерно-технической и физической защите объектов, оборудованию средствами радиоэлектронной борьбы, а также мобильными комплексами ПВО. Выставлены дополнительные вооруженные посты физической охраны Росгвардии для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Также отмечается, что сейчас рассматривается возможность приобретения и поставки резервных источников электроснабжения в количестве 353 единиц общей мощностью 45,436 МВт и ТКУ в количестве 41 единица общей мощностью 133,5 МВт с целью сокращения риска возникновения дефицита электрической и тепловой энергии в период прохождения отопительного сезона 2024-2025 года и оказания содействия в формировании резервного парка источников энергоснабжения и теплоснабжения. В правительстве добавили, что на сегодняшний день в муниципальных образованиях Белгородской области приобретено 830 мобильных генераторов, ещё 415 генераторов в стадии приобретения. Создан резерв топлива в количестве 31,9 тонны бензина и 7,4 тонны дизельного топлива. Завершить все мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов планируется к 1 сентября.
https://ria.ru/20240822/shkoly-1967892102.html
https://ria.ru/20240805/kompensatsija-1964142855.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907441162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2f38d705eadcb2f79f644db445e3f98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в соцсетях рассказал о том, что в регионе формируется запас резервных источников энергоснабжения, власти покупают генераторы в преддверии сложной зимы.
"Мы все надеемся и верим в улучшение, но готовимся всегда к ухудшению. Мне кажется, это самая правильная стратегия. Готовимся к сложной зиме, покупаем генераторы", - сказал Гладков.
Он также посоветовал жителям в частном секторе приобретать генераторы, потому что перебои случаются. "Одно дело – перебои летом в 30-градусную жару, другое – в 20 градусов мороза", - пояснил Гладков.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, в настоящий момент сформирован аварийный запас резервных источников энергоснабжения в количестве 787 единиц общей мощностью 94,4 МВт. Из них 41 единица – на объектах здравоохранения, 33 – на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, 67 – на объектах теплоснабжения, 342 – на объектах агропромышленного комплекса и других. Также создан резерв мобильных электроподстанций в количестве пяти единиц мощностью 25 МВт каждая и готовы к запуску две резервные ТКУ мощностью 0,5 и 1,6 МВт.
Ресурсоснабжающими организациями региона разработаны карты рисков на случай возникновения ЧС на генерирующих объектах, определена очерёдность ввода ограничения потребителей, возможности переключения на резервные линии или источники питания. Выполнены мероприятия по инженерно-технической и физической защите объектов, оборудованию средствами радиоэлектронной борьбы, а также мобильными комплексами ПВО. Выставлены дополнительные вооруженные посты физической охраны Росгвардии
для противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Также отмечается, что сейчас рассматривается возможность приобретения и поставки резервных источников электроснабжения в количестве 353 единиц общей мощностью 45,436 МВт и ТКУ в количестве 41 единица общей мощностью 133,5 МВт с целью сокращения риска возникновения дефицита электрической и тепловой энергии в период прохождения отопительного сезона 2024-2025 года и оказания содействия в формировании резервного парка источников энергоснабжения и теплоснабжения.
В правительстве добавили, что на сегодняшний день в муниципальных образованиях Белгородской области приобретено 830 мобильных генераторов, ещё 415 генераторов в стадии приобретения. Создан резерв топлива в количестве 31,9 тонны бензина и 7,4 тонны дизельного топлива. Завершить все мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов планируется к 1 сентября.