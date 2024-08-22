https://ria.ru/20240822/zhurnalisty-1967745803.html
На трех иностранных журналистов завели дело после съемок в Курской области
На трех иностранных журналистов завели дело после съемок в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
На трех иностранных журналистов завели дело после съемок в Курской области
ФСБ возбудила уголовные дела против трех иностранных журналистов за незаконное пересечение госграницы в Курской области, сообщили в Центре общественных связей... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:48
2024-08-22T11:48
2024-08-22T12:29
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ФСБ возбудила уголовные дела против трех иностранных журналистов за незаконное пересечение госграницы в Курской области, сообщили в Центре общественных связей ведомства."Возбуждены и расследуются уголовные дела <...> в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Боровик Олеси Николаевны и Буцко Дианы Владимировны", — говорится в пресс-релизе.В ФСБ уточнили, что они незаконно пересекли границу России и провели видеосъемки в районе Суджи.По части 3 статьи 322 УК России может грозить до пяти лет лишения свободы.По этой же статье ранее возбудили уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. В ближайшее время их объявят в международный розыск.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа вторглись на территорию Курской области.Девятнадцатого августа американское издание Washington Post опубликовало материал о том, что журналисты Шивон О'Грейди и Татьяна Бурьянова, а также фотограф Эд Рам приехали в Суджу в сопровождении украинских военных. Утверждается, что репортеры опросили как минимум дюжину мирных жителей города.В этой связи 20 августа в МИД России вызвали временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс и заявили протест. Действия американских журналистов назвали провокационными. Подчеркивается, что их целью было пропагандистское освещение преступлений киевского режима.Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, каждый случай незаконного проникновения иностранных журналистов в Курскую область будет расследован.
https://ria.ru/20240821/zhurnalist-1967632201.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, суджа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
На трех иностранных журналистов завели дело после съемок в Курской области
ФСБ завела дело против иностранных журналистов о незаконном пересечении границы
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ФСБ возбудила уголовные дела против трех иностранных журналистов за незаконное пересечение госграницы в Курской области, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
"Возбуждены и расследуются уголовные дела <...> в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Боровик Олеси Николаевны и Буцко Дианы Владимировны", — говорится в пресс-релизе.
В ФСБ уточнили, что они незаконно пересекли границу России
и провели видеосъемки в районе Суджи
.
По части 3 статьи 322 УК России может грозить до пяти лет лишения свободы.
По этой же статье ранее возбудили уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. В ближайшее время их объявят в международный розыск.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ
6 августа вторглись на территорию Курской области.
Девятнадцатого августа американское издание Washington Post опубликовало материал о том, что журналисты Шивон О'Грейди и Татьяна Бурьянова, а также фотограф Эд Рам приехали в Суджу в сопровождении украинских военных. Утверждается, что репортеры опросили как минимум дюжину мирных жителей города.
В этой связи 20 августа в МИД России вызвали временную поверенную в делах США
в России Стефани Холмс и заявили протест. Действия американских журналистов назвали провокационными. Подчеркивается, что их целью было пропагандистское освещение преступлений киевского режима.
Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова
, каждый случай незаконного проникновения иностранных журналистов в Курскую область будет расследован.