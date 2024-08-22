https://ria.ru/20240822/zhurnalisty-1967745803.html

На трех иностранных журналистов завели дело после съемок в Курской области

На трех иностранных журналистов завели дело после съемок в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024

На трех иностранных журналистов завели дело после съемок в Курской области

ФСБ возбудила уголовные дела против трех иностранных журналистов за незаконное пересечение госграницы в Курской области, сообщили в Центре общественных связей... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:48

2024-08-22T11:48

2024-08-22T12:29

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ФСБ возбудила уголовные дела против трех иностранных журналистов за незаконное пересечение госграницы в Курской области, сообщили в Центре общественных связей ведомства."Возбуждены и расследуются уголовные дела <...> в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Боровик Олеси Николаевны и Буцко Дианы Владимировны", — говорится в пресс-релизе.В ФСБ уточнили, что они незаконно пересекли границу России и провели видеосъемки в районе Суджи.По части 3 статьи 322 УК России может грозить до пяти лет лишения свободы.По этой же статье ранее возбудили уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. В ближайшее время их объявят в международный розыск.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа вторглись на территорию Курской области.Девятнадцатого августа американское издание Washington Post опубликовало материал о том, что журналисты Шивон О'Грейди и Татьяна Бурьянова, а также фотограф Эд Рам приехали в Суджу в сопровождении украинских военных. Утверждается, что репортеры опросили как минимум дюжину мирных жителей города.В этой связи 20 августа в МИД России вызвали временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс и заявили протест. Действия американских журналистов назвали провокационными. Подчеркивается, что их целью было пропагандистское освещение преступлений киевского режима.Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, каждый случай незаконного проникновения иностранных журналистов в Курскую область будет расследован.

https://ria.ru/20240821/zhurnalist-1967632201.html

https://ria.ru/20240816/lebedev-1966705648.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

россия

курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, суджа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность