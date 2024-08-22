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CNN заявил, что его репортер приехал в Курскую область по приглашению Киева - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:57 22.08.2024 (обновлено: 21:02 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/zhurnalist-1967899082.html
CNN заявил, что его репортер приехал в Курскую область по приглашению Киева
CNN заявил, что его репортер приехал в Курскую область по приглашению Киева - РИА Новости, 22.08.2024
CNN заявил, что его репортер приехал в Курскую область по приглашению Киева
Телеканал CNN заявил, что его журналист Ник Пейтон Уолш, против которого ФСБ РФ возбудило уголовное дело, незаконно побывал в Курской области после приглашения... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:57
2024-08-22T21:02
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мария захарова
россия
курская область
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Телеканал CNN заявил, что его журналист Ник Пейтон Уолш, против которого ФСБ РФ возбудило уголовное дело, незаконно побывал в Курской области после приглашения киевских властей и в сопровождении украинских войск. ЦОС ФСБ РФ сообщил в четверг, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. Подчеркивается, что санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. "Наша команда была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными", - говорится в сообщении канала. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения журналистов стран Запада в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.
https://ria.ru/20240821/zhurnalist-1967632201.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мария захарова, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Мария Захарова, Россия, Курская область
CNN заявил, что его репортер приехал в Курскую область по приглашению Киева

CNN: журналист Пейтон приехал в Курскую область по приглашению Киева

© CNNАмериканский журналист Ник Пейтон Уолш на российско-украинской границе
Американский журналист Ник Пейтон Уолш на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© CNN
Американский журналист Ник Пейтон Уолш на российско-украинской границе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Телеканал CNN заявил, что его журналист Ник Пейтон Уолш, против которого ФСБ РФ возбудило уголовное дело, незаконно побывал в Курской области после приглашения киевских властей и в сопровождении украинских войск.
ЦОС ФСБ РФ сообщил в четверг, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. Подчеркивается, что санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области
21 августа, 18:12
"Наша команда была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными", - говорится в сообщении канала.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения журналистов стран Запада в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Мария ЗахароваРоссияКурская область
 
 
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