https://ria.ru/20240822/zhurnalist-1967899082.html

CNN заявил, что его репортер приехал в Курскую область по приглашению Киева

CNN заявил, что его репортер приехал в Курскую область по приглашению Киева - РИА Новости, 22.08.2024

CNN заявил, что его репортер приехал в Курскую область по приглашению Киева

Телеканал CNN заявил, что его журналист Ник Пейтон Уолш, против которого ФСБ РФ возбудило уголовное дело, незаконно побывал в Курской области после приглашения... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:57

2024-08-22T20:57

2024-08-22T21:02

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мария захарова

россия

курская область

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Телеканал CNN заявил, что его журналист Ник Пейтон Уолш, против которого ФСБ РФ возбудило уголовное дело, незаконно побывал в Курской области после приглашения киевских властей и в сопровождении украинских войск. ЦОС ФСБ РФ сообщил в четверг, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. Подчеркивается, что санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. "Наша команда была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными", - говорится в сообщении канала. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения журналистов стран Запада в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.

https://ria.ru/20240821/zhurnalist-1967632201.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мария захарова, россия, курская область