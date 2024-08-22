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Мурашко заявил о самых низких показателях детской смертности в России
Мурашко заявил о самых низких показателях детской смертности в России - РИА Новости, 22.08.2024
Мурашко заявил о самых низких показателях детской смертности в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России фиксируются самые низкие показатели младенческой и детской смертности за всю историю. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:42
2024-08-22T15:42
2024-08-22T15:42
общество
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россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России фиксируются самые низкие показатели младенческой и детской смертности за всю историю. "Все мероприятия привели к тому, что мы имеем самые низкие показатели младенческой смертности и детской смертности за всю историю... За первые шесть месяцев текущего года отмечается снижение показателей младенческой смертности. По оперативным данным, этот показатель - четыре промилле, это один из самых низких показателей в мире", - сказал Мурашко на совещании с членами Правительства РФ в режиме видеоконференции.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко заявил о самых низких показателях детской смертности в России
Мурашко: в России самые низкие показатели смертности за всю историю