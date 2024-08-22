https://ria.ru/20240822/zdorove-1967822842.html
Путин попросил Мурашко доложить о ситуации в детском здравоохранении
Путин попросил Мурашко доложить о ситуации в детском здравоохранении - РИА Новости, 22.08.2024
Путин попросил Мурашко доложить о ситуации в детском здравоохранении
Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином попросил главу Минздрава Михаила Мурашко доложить о развитии ситуации в детском здравоохранении. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:41
2024-08-22T15:41
2024-08-22T15:41
россия
михаил мурашко
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином попросил главу Минздрава Михаила Мурашко доложить о развитии ситуации в детском здравоохранении. "Как в целом у нас ситуация развивается в детском здравоохранении, Михаил Альбертович (Мурашко - ред.), пожалуйста", - обратился Путин к Мурашко на совещании с членами правительства РФ .
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россия, михаил мурашко, владимир путин, здоровье - общество, общество
Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Общество
Путин попросил Мурашко доложить о ситуации в детском здравоохранении
Путин попросил Мурашко доложить о ситуации в детском здравоохранении в РФ