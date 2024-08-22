https://ria.ru/20240822/zdorove-1967822842.html

Путин попросил Мурашко доложить о ситуации в детском здравоохранении

Путин попросил Мурашко доложить о ситуации в детском здравоохранении - РИА Новости, 22.08.2024

Путин попросил Мурашко доложить о ситуации в детском здравоохранении

Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином попросил главу Минздрава Михаила Мурашко доложить о развитии ситуации в детском здравоохранении. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:41

2024-08-22T15:41

2024-08-22T15:41

россия

михаил мурашко

владимир путин

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином попросил главу Минздрава Михаила Мурашко доложить о развитии ситуации в детском здравоохранении. "Как в целом у нас ситуация развивается в детском здравоохранении, Михаил Альбертович (Мурашко - ред.), пожалуйста", - обратился Путин к Мурашко на совещании с членами правительства РФ .

https://ria.ru/20240313/vrachi-1932791246.html

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россия, михаил мурашко, владимир путин, здоровье - общество, общество