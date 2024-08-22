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Россияне увеличили затраты на дачу, сад и огород в 2024 году

Россияне увеличили затраты на дачу, сад и огород в 2024 году - РИА Новости, 22.08.2024

Россияне увеличили затраты на дачу, сад и огород в 2024 году

Социальная сеть Одноклассники и аналитический центр "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" провели исследование и узнали, как изменились траты россиян в дачный... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:55

2024-08-22T11:55

2024-08-22T11:55

россия

одноклассники

дача

огород

расходы

соцсети

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Социальная сеть Одноклассники и аналитический центр "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" провели исследование и узнали, как изменились траты россиян в дачный сезон. В первом полугодии 2024 россияне увеличили расходы на товары для дачи, сада и огорода. Рост сопровождается увеличением интереса к дачному времяпровождению, садоводству и контенту на эти темы в интернете. Спрос россиян сместился в пользу выращивания собственных овощей и фруктов и обновления инвентаря. Средний чек на товары для дачи и садоводства в России вырос на 13% в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3564 рубля. Количество покупок также увеличилось на 12%, что говорит о том, что все больше россиян предпочитают проводить время на даче и чаще выезжают на отдых в сельскую местность. Эксперты аналитического центра "Чек Индекс" предполагают, что на рост дачного времяпрепровождения влияет развитие инфраструктуры и возрастающая концентрация дачной собственности в окружении городских агломераций. Наиболее заметные изменения произошли в категории семян: россияне приобрели на 18% больше упаковок, а их средняя стоимость выросла на 11%. Это говорит о растущем интересе к самостоятельному выращиванию овощей и фруктов. Владельцы дачных участков в этом году также активнее инвестировали в обновление инвентаря, выбирая более качественные товары из более высокого ценового сегмента. Так, траты на лопаты, метлы, тачки и тележки увеличились на 8-9%, а количество покупок этих товаров увеличилось на 10%. Все больше отдых на природе привлекает и потребителей, не имеющих дач. В частности, о росте любителей пикников говорит увеличение продаж раскладных походных столов – они продемонстрировали рекордный скачок числа покупок – на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек вырос на 8% год к году. Однако не все категории показали рост среднего чека. Например, средний чек на саженцы снизился на 8%, хотя число покупок выросло на 26%. Это может говорить о том, что потребители стали закупать большее количество растений для своих участков, поэтому выбирают более экономичные варианты. Данные Одноклассников подтверждают, что все больше людей ищут советы и вдохновение для работы на своем дачном участке – охват контента про сад и огород в соцсети за первое полугодие 2024 года увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом, наибольший рост интереса к публикациям про сад и огород демонстрируется среди пользователей из Москвы и области – они стали искать материалы по дачной тематике на 15% чаще остальных. Исходя из анализа вопросов пользователей в UGC-сервисе "Вопросы и ответы" в ОК – среди садоводов появилось много новичков – так, наиболее частыми вопросами стали – какое время для полива растений выбрать; зачем нужны теплицы и почему рассаду некоторые растят на подоконниках. В целом в дачной тематике пользователи ОК чаще всего обсуждают борьбу с вредителями, семена и рассаду, а также сам урожай и варианты его "Платформа ОФД" – крупнейший оператор фискальных данных страны, ежедневно принимает по 60 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России, покрытие 30% всех касс и розничного оборота РФ. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) торговли, сферы услуг. Аналитические модели работают на базе 110 млрд чеков в системе BigData компании и накопленной экспертизе за 8 лет переработки.

https://ria.ru/20240807/druzhba-1964489162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, одноклассники, дача, огород, расходы, соцсети