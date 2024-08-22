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Белгородская область получила почти все запрошенные БПЛА и прицелы
Белгородская область получила почти все запрошенные БПЛА и прицелы - РИА Новости, 22.08.2024
Белгородская область получила почти все запрошенные БПЛА и прицелы
Белгородская область запросила дроны, генераторы, приборы и прицелы ночного видения, большая часть вопросов решена, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:38
2024-08-22T20:38
2024-08-22T20:39
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Белгородская область запросила дроны, генераторы, приборы и прицелы ночного видения, большая часть вопросов решена, сообщило Минобороны РФ. "От оперативного штаба Белгородской области поступило восемь запросов, касающихся поставок в группировку квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов и прицелов ночного видения, а также тепловизоров. Шесть вопросов решены", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным военного ведомства, от оперативного штаба Брянской области поступило восемь вопросов в части материально-технического обеспечения, все они решены.
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белгородская область, россия, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Брянская область, Безопасность
Белгородская область получила почти все запрошенные БПЛА и прицелы
МО РФ: Белгородская область получила почти все запрошенные БПЛА и прицелы