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Белгородская область получила почти все запрошенные БПЛА и прицелы - РИА Новости, 22.08.2024
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20:38 22.08.2024 (обновлено: 20:39 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/zapros-1967896433.html
Белгородская область получила почти все запрошенные БПЛА и прицелы
Белгородская область получила почти все запрошенные БПЛА и прицелы - РИА Новости, 22.08.2024
Белгородская область получила почти все запрошенные БПЛА и прицелы
Белгородская область запросила дроны, генераторы, приборы и прицелы ночного видения, большая часть вопросов решена, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:38
2024-08-22T20:39
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Белгородская область запросила дроны, генераторы, приборы и прицелы ночного видения, большая часть вопросов решена, сообщило Минобороны РФ. "От оперативного штаба Белгородской области поступило восемь запросов, касающихся поставок в группировку квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов и прицелов ночного видения, а также тепловизоров. Шесть вопросов решены", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным военного ведомства, от оперативного штаба Брянской области поступило восемь вопросов в части материально-технического обеспечения, все они решены.
https://ria.ru/20240822/belgorod-1967812557.html
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белгородская область, россия, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Брянская область, Безопасность
Белгородская область получила почти все запрошенные БПЛА и прицелы

МО РФ: Белгородская область получила почти все запрошенные БПЛА и прицелы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий с дроном
Военнослужащий с дроном - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий с дроном. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Белгородская область запросила дроны, генераторы, приборы и прицелы ночного видения, большая часть вопросов решена, сообщило Минобороны РФ.
"От оперативного штаба Белгородской области поступило восемь запросов, касающихся поставок в группировку квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов и прицелов ночного видения, а также тепловизоров. Шесть вопросов решены", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным военного ведомства, от оперативного штаба Брянской области поступило восемь вопросов в части материально-технического обеспечения, все они решены.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБрянская областьБезопасность
 
 
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