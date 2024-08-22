https://ria.ru/20240822/zapros-1967896433.html

Белгородская область получила почти все запрошенные БПЛА и прицелы

Белгородская область получила почти все запрошенные БПЛА и прицелы - РИА Новости, 22.08.2024

Белгородская область получила почти все запрошенные БПЛА и прицелы

Белгородская область запросила дроны, генераторы, приборы и прицелы ночного видения, большая часть вопросов решена, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:38

2024-08-22T20:38

2024-08-22T20:39

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

брянская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885129687_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b205fbdae21b38d563b341a00686d398.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Белгородская область запросила дроны, генераторы, приборы и прицелы ночного видения, большая часть вопросов решена, сообщило Минобороны РФ. "От оперативного штаба Белгородской области поступило восемь запросов, касающихся поставок в группировку квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов и прицелов ночного видения, а также тепловизоров. Шесть вопросов решены", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным военного ведомства, от оперативного штаба Брянской области поступило восемь вопросов в части материально-технического обеспечения, все они решены.

https://ria.ru/20240822/belgorod-1967812557.html

белгородская область

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, брянская область, безопасность