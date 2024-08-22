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На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/zaporozhskaya-1967701797.html
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области - РИА Новости, 22.08.2024
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в своем Telegram-канале о повреждении ряда объектов... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T08:10
2024-08-22T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в своем Telegram-канале о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало 310 взрывов в минувшие сутки. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров, при этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

Глава запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в своем Telegram-канале о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
По его словам, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало 310 взрывов в минувшие сутки.
«
"Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров, при этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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