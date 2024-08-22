https://ria.ru/20240822/zaporozhskaya-1967701797.html

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области - РИА Новости, 22.08.2024

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в своем Telegram-канале о повреждении ряда объектов... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T08:10

2024-08-22T08:10

2024-08-22T08:10

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в своем Telegram-канале о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало 310 взрывов в минувшие сутки. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров, при этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины