https://ria.ru/20240822/zaharova-1967721311.html

Захарова отреагировала на сообщения об обысках в домах граждан США

Захарова отреагировала на сообщения об обысках в домах граждан США - РИА Новости, 22.08.2024

Захарова отреагировала на сообщения об обысках в домах граждан США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о скорых обысках в домах граждан США, которые, по данным New York Times, сотрудничают с... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:23

2024-08-22T10:23

2024-08-22T12:31

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мария захарова

карин жан-пьер

джо байден

обсе

репортеры без границ

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о скорых обысках в домах граждан США, которые, по данным New York Times, сотрудничают с российскими СМИ, заявила в своем Telegram-канале, что ждет от ОБСЕ "гневную отповедь американским властям за откат от демократии". Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские власти начали широкомасштабное расследование против своих же сограждан, сотрудничающих, как утверждается, с российскими СМИ, готовят новые обыски и уголовные обвинения. "Что думают на этот счет "Репортеры без границ", Гендиректор ЮНЕСКО мадам Азуле и уполномоченные ОБСЕ? Надеюсь, они не промолчат. Уверена, этот позорный факт будет зафиксирован и в докладе Госдепа о деградации ситуации с правами человека и свободой слова в США. Ждем гневную отповедь американским властям за откат от демократии в исполнении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер", - написала Захарова. Она добавила, что не хватает только пресс-релизов американских посольств по всему миру с угрозами ввести санкции против президента Джо Байдена. Ранее ФБР провело обыски у двух граждан США, известных своими выступлениями и материалами в российских СМИ: экс-разведчика Скотта Риттера и политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса.

https://ria.ru/20240813/ritter-1965821090.html

https://ria.ru/20240721/biden-1961087059.html

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в мире, сша, россия, мария захарова, карин жан-пьер, джо байден, обсе, репортеры без границ, юнеско