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Захарова отреагировала на сообщения об обысках в домах граждан США - РИА Новости, 22.08.2024
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10:23 22.08.2024 (обновлено: 12:31 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/zaharova-1967721311.html
Захарова отреагировала на сообщения об обысках в домах граждан США
Захарова отреагировала на сообщения об обысках в домах граждан США - РИА Новости, 22.08.2024
Захарова отреагировала на сообщения об обысках в домах граждан США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о скорых обысках в домах граждан США, которые, по данным New York Times, сотрудничают с... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:23
2024-08-22T12:31
в мире
сша
россия
мария захарова
карин жан-пьер
джо байден
обсе
репортеры без границ
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о скорых обысках в домах граждан США, которые, по данным New York Times, сотрудничают с российскими СМИ, заявила в своем Telegram-канале, что ждет от ОБСЕ "гневную отповедь американским властям за откат от демократии". Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские власти начали широкомасштабное расследование против своих же сограждан, сотрудничающих, как утверждается, с российскими СМИ, готовят новые обыски и уголовные обвинения. "Что думают на этот счет "Репортеры без границ", Гендиректор ЮНЕСКО мадам Азуле и уполномоченные ОБСЕ? Надеюсь, они не промолчат. Уверена, этот позорный факт будет зафиксирован и в докладе Госдепа о деградации ситуации с правами человека и свободой слова в США. Ждем гневную отповедь американским властям за откат от демократии в исполнении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер", - написала Захарова. Она добавила, что не хватает только пресс-релизов американских посольств по всему миру с угрозами ввести санкции против президента Джо Байдена. Ранее ФБР провело обыски у двух граждан США, известных своими выступлениями и материалами в российских СМИ: экс-разведчика Скотта Риттера и политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса.
https://ria.ru/20240813/ritter-1965821090.html
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в мире, сша, россия, мария захарова, карин жан-пьер, джо байден, обсе, репортеры без границ, юнеско
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, ОБСЕ, Репортеры без границ, ЮНЕСКО
Захарова отреагировала на сообщения об обысках в домах граждан США

Захарова: ждем от ОБСЕ гневной отповеди за откат от демократии в США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о скорых обысках в домах граждан США, которые, по данным New York Times, сотрудничают с российскими СМИ, заявила в своем Telegram-канале, что ждет от ОБСЕ "гневную отповедь американским властям за откат от демократии".
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские власти начали широкомасштабное расследование против своих же сограждан, сотрудничающих, как утверждается, с российскими СМИ, готовят новые обыски и уголовные обвинения.
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"Что думают на этот счет "Репортеры без границ", Гендиректор ЮНЕСКО мадам Азуле и уполномоченные ОБСЕ? Надеюсь, они не промолчат. Уверена, этот позорный факт будет зафиксирован и в докладе Госдепа о деградации ситуации с правами человека и свободой слова в США. Ждем гневную отповедь американским властям за откат от демократии в исполнении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер", - написала Захарова.
Она добавила, что не хватает только пресс-релизов американских посольств по всему миру с угрозами ввести санкции против президента Джо Байдена.
Ранее ФБР провело обыски у двух граждан США, известных своими выступлениями и материалами в российских СМИ: экс-разведчика Скотта Риттера и политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса.
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В миреСШАРоссияМария ЗахароваКарин Жан-ПьерДжо БайденОБСЕРепортеры без границЮНЕСКО
 
 
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