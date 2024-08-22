https://ria.ru/20240822/yampolskaya-1967898136.html
Путин утвердил Ямпольскую председателем Совета по поддержке русского языка
Путин утвердил Ямпольскую председателем Совета по поддержке русского языка - РИА Новости, 22.08.2024
Путин утвердил Ямпольскую председателем Совета по поддержке русского языка
Президент РФ Владимир Путин утвердил своего советника Елену Ямпольскую председателем нового совета по государственной политике в сфере поддержки русского языка... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:49
2024-08-22T20:49
2024-08-22T20:53
политика
россия
владимир путин
елена ямпольская
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил своего советника Елену Ямпольскую председателем нового совета по государственной политике в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации в четверг. Своим указом Путин утвердил положение о новом совете при президента РФ, а также его состав. "Ямпольская Е.А. - советник президента Российской Федерации (председатель совета)", - указано в списке участников совета.
https://ria.ru/20240806/putin-1964383051.html
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политика, россия, владимир путин, елена ямпольская
Политика, Россия, Владимир Путин, Елена Ямпольская
Путин утвердил Ямпольскую председателем Совета по поддержке русского языка
Путин утвердил Елену Ямпольскую председателем Совета по поддержке русского языка