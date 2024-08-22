https://ria.ru/20240822/vzryvchatka-1967900612.html

БАПОР потребовал расследования из-за взрывчатки у школы в Газе

БАПОР потребовал расследования из-за взрывчатки у школы в Газе - РИА Новости, 22.08.2024

БАПОР потребовал расследования из-за взрывчатки у школы в Газе

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) требует немедленного расследования в связи с заявлением израильских... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:07

2024-08-22T21:07

2024-08-22T21:36

в мире

сектор газа

ближний восток

бапор

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427266_0:6:3620:2042_1920x0_80_0_0_8a08283898575426a403e829c2ebff70.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) требует немедленного расследования в связи с заявлением израильских силовиков об обнаружении взрывчатки рядом с одной из школ организации в Секторе Газа, заявил в четверг РИА Новости пресс-советник БАПОР по Ближнему востоку Аднан абу Хасна.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила в секторе Газа взрывчатку, спрятанную в мешках с эмблемой БАПОР."В случае посягательств на нейтралитет БАПОР на его объектах и представительствах организация требует незамедлительного расследования. Предметы, которые находятся на улицах или где-то рядом, не входят в зону нашей ответственности", - сказал абу Хасна.Представитель организации подчеркнул, что БАПОР отвечает за школы, которые находятся под ее шефством, но не может контролировать происходящее рядом с ними и в целом на улицах городов анклава."Что касается пакетов (с логотипом организации - ред.), БАПОР раздает около миллиона таких пакетов с гуманитарной помощью в месяц. Себестоимость такого пакета около 28 центов", - пояснил абу Хасан.По словам собеседника агентства, в подобных пакетах БАПОР раздает населению муку, а местные жители эти пакеты продают."Поэтому организация не может отвечать за дальнейшую судьбу пакетов", - резюмировал он.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусали

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

https://ria.ru/20240822/konflikt-1915630213.html

сектор газа

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сектор газа, ближний восток, бапор, оон