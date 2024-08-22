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БАПОР потребовал расследования из-за взрывчатки у школы в Газе - РИА Новости, 22.08.2024
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21:07 22.08.2024 (обновлено: 21:36 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/vzryvchatka-1967900612.html
БАПОР потребовал расследования из-за взрывчатки у школы в Газе
БАПОР потребовал расследования из-за взрывчатки у школы в Газе - РИА Новости, 22.08.2024
БАПОР потребовал расследования из-за взрывчатки у школы в Газе
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) требует немедленного расследования в связи с заявлением израильских... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:07
2024-08-22T21:36
в мире
сектор газа
ближний восток
бапор
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) требует немедленного расследования в связи с заявлением израильских силовиков об обнаружении взрывчатки рядом с одной из школ организации в Секторе Газа, заявил в четверг РИА Новости пресс-советник БАПОР по Ближнему востоку Аднан абу Хасна.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила в секторе Газа взрывчатку, спрятанную в мешках с эмблемой БАПОР."В случае посягательств на нейтралитет БАПОР на его объектах и представительствах организация требует незамедлительного расследования. Предметы, которые находятся на улицах или где-то рядом, не входят в зону нашей ответственности", - сказал абу Хасна.Представитель организации подчеркнул, что БАПОР отвечает за школы, которые находятся под ее шефством, но не может контролировать происходящее рядом с ними и в целом на улицах городов анклава."Что касается пакетов (с логотипом организации - ред.), БАПОР раздает около миллиона таких пакетов с гуманитарной помощью в месяц. Себестоимость такого пакета около 28 центов", - пояснил абу Хасан.По словам собеседника агентства, в подобных пакетах БАПОР раздает населению муку, а местные жители эти пакеты продают."Поэтому организация не может отвечать за дальнейшую судьбу пакетов", - резюмировал он.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусали
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
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в мире, сектор газа, ближний восток, бапор, оон
В мире, Сектор Газа, Ближний Восток, БАПОР, ООН
БАПОР потребовал расследования из-за взрывчатки у школы в Газе

БАПОР потребовал расследования из-за взрывчатки у своей школы в секторе Газа

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) требует немедленного расследования в связи с заявлением израильских силовиков об обнаружении взрывчатки рядом с одной из школ организации в Секторе Газа, заявил в четверг РИА Новости пресс-советник БАПОР по Ближнему востоку Аднан абу Хасна.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила в секторе Газа взрывчатку, спрятанную в мешках с эмблемой БАПОР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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"В случае посягательств на нейтралитет БАПОР на его объектах и представительствах организация требует незамедлительного расследования. Предметы, которые находятся на улицах или где-то рядом, не входят в зону нашей ответственности", - сказал абу Хасна.
Представитель организации подчеркнул, что БАПОР отвечает за школы, которые находятся под ее шефством, но не может контролировать происходящее рядом с ними и в целом на улицах городов анклава.
"Что касается пакетов (с логотипом организации - ред.), БАПОР раздает около миллиона таких пакетов с гуманитарной помощью в месяц. Себестоимость такого пакета около 28 центов", - пояснил абу Хасан.
По словам собеседника агентства, в подобных пакетах БАПОР раздает населению муку, а местные жители эти пакеты продают.
"Поэтому организация не может отвечать за дальнейшую судьбу пакетов", - резюмировал он.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусали
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