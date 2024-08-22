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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 22.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в четверг в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:21
2024-08-22T19:21
2024-08-22T19:21
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 19.05 мск, тревога звучит в Сумской области более четырех часов. Кроме того тревога также звучит в Полтавской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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вооруженные силы рф, украина, сумская область, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Сумская область, Харьковская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": взрыв прогремел в Сумах на фоне объявленной воздушной тревоги