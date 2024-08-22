https://ria.ru/20240822/vystavka-1967911775.html

В Каире открылась выставка ко Дню Государственного флага России

В Каире открылась выставка ко Дню Государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2024

В Каире открылась выставка ко Дню Государственного флага России

Художественная выставка, приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации, состоялась в четверг в Русском доме в египетской столице Каире,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T22:38

2024-08-22T22:38

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КАИР, 22 авг — РИА Новости, Рустам Имаев. Художественная выставка, приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации, состоялась в четверг в Русском доме в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. Организатором выставки под названием "We are Russia" выступил Евразийский художественный союз. В Русском доме были вывешены картины российских художников, изображающие природу и достопримечательности России. Ряд представленных на выставке произведений посвящены русским сказкам и фольклору. Мероприятие посетило несколько десятков египетских студентов, изучающих русский язык. "Цель выставки – объединение между нашими культурами и нациями. Художники, которые объединяются, несут мир, покой, душевность, тепло и красоту в наш мир и делают наши души более возвышенными", - сказала в разговоре с агентством прибывшая на выставку художник из России Екатерина Атавина. Она отметила, что на выставке представлены 27 картин, привезенных из России, и призвала египетских художников, скульпторов и деятелей культуры к сотрудничеству с российскими коллегами по цеху, в том числе к проведению совместных выставок. Художник добавила, что помимо Каира выставка пройдет в еще одном египетском городе – Александрии. День Государственного флага РФ ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

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День государственного флага в России В России 22 августа – День государственного флага. По традиции города украшены в цвета триколора. По всей стране проходят флешмобы и концерты, в некоторых регионах – автопробеги и спортивные эстафеты. Как отмечают национальный праздник, смотрите на видео. 2024-08-22T22:38 true PT1M41S

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россия, каир (город), александрия, в мире