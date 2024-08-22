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Трамп победил на "президентских выборах" Маска в соцсети Х

Трамп победил на "президентских выборах" Маска в соцсети Х - РИА Новости, 22.08.2024

Трамп победил на "президентских выборах" Маска в соцсети Х

Экс-президент США Дональд Трамп победил вице-президента США Камалу Харрис на "президентских выборах", устроенных американским предпринимателем Илоном Маском в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T01:07

2024-08-22T01:07

2024-08-22T01:13

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп победил вице-президента США Камалу Харрис на "президентских выборах", устроенных американским предпринимателем Илоном Маском в соцсети Х. Маск на своей странице в соцсети Х предложил пользователям выбрать, за кого они проголосуют: за Трампа или за Харрис. Как следует из результатов опроса, уровень поддержки Трампа среди пользователей соцсети Х составляет 73.2%, Харрис же набрала 26.8% от общего количества голосов. В опросе приняли участие более 5,8 миллиона пользователей социальной сети Х. Ранее из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с телеканалом ABC и газетой Washington Post, следовало, что половина американских избирателей поддерживают Камалу Харрис, по этому показателю она опережает конкурента от республиканцев Дональда Трампа, в поддержку которого выступают 45%. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

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в мире, сша, чикаго, дональд трамп, камала харрис, илон маск, выборы президента сша — 2024