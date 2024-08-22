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Трамп победил на "президентских выборах" Маска в соцсети Х - РИА Новости, 22.08.2024
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01:07 22.08.2024 (обновлено: 01:13 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/vybory-1967680652.html
Трамп победил на "президентских выборах" Маска в соцсети Х
Трамп победил на "президентских выборах" Маска в соцсети Х - РИА Новости, 22.08.2024
Трамп победил на "президентских выборах" Маска в соцсети Х
Экс-президент США Дональд Трамп победил вице-президента США Камалу Харрис на "президентских выборах", устроенных американским предпринимателем Илоном Маском в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T01:07
2024-08-22T01:13
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дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп победил вице-президента США Камалу Харрис на "президентских выборах", устроенных американским предпринимателем Илоном Маском в соцсети Х. Маск на своей странице в соцсети Х предложил пользователям выбрать, за кого они проголосуют: за Трампа или за Харрис. Как следует из результатов опроса, уровень поддержки Трампа среди пользователей соцсети Х составляет 73.2%, Харрис же набрала 26.8% от общего количества голосов. В опросе приняли участие более 5,8 миллиона пользователей социальной сети Х. Ранее из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с телеканалом ABC и газетой Washington Post, следовало, что половина американских избирателей поддерживают Камалу Харрис, по этому показателю она опережает конкурента от республиканцев Дональда Трампа, в поддержку которого выступают 45%. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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в мире, сша, чикаго, дональд трамп, камала харрис, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Дональд Трамп, Камала Харрис, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Трамп победил на "президентских выборах" Маска в соцсети Х

Трамп победил Харрис на "президентских выборах", устроенных Маском в соцсети Х

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп победил вице-президента США Камалу Харрис на "президентских выборах", устроенных американским предпринимателем Илоном Маском в соцсети Х.
Маск на своей странице в соцсети Х предложил пользователям выбрать, за кого они проголосуют: за Трампа или за Харрис.
Илон Маск заявил, что готов служить, отвечая на предложение Дональда Трампа поработать в правительстве США в случае его победы - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Маск двумя словами отреагировал на необычное предложение Трампа
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Как следует из результатов опроса, уровень поддержки Трампа среди пользователей соцсети Х составляет 73.2%, Харрис же набрала 26.8% от общего количества голосов.
В опросе приняли участие более 5,8 миллиона пользователей социальной сети Х.
Ранее из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с телеканалом ABC и газетой Washington Post, следовало, что половина американских избирателей поддерживают Камалу Харрис, по этому показателю она опережает конкурента от республиканцев Дональда Трампа, в поддержку которого выступают 45%.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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В миреСШАЧикагоДональд ТрампКамала ХаррисИлон МаскВыборы президента США — 2024
 
 
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