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Военные испытали новейший автозаправщик на учении "Селенга-2024" - РИА Новости, 22.08.2024
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04:22 22.08.2024 (обновлено: 13:27 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/vvtotoplivozapravschik-1967689226.html
Военные испытали новейший автозаправщик на учении "Селенга-2024"
Военные испытали новейший автозаправщик на учении "Селенга-2024" - РИА Новости, 22.08.2024
Военные испытали новейший автозаправщик на учении "Селенга-2024"
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) апробировали новейший бронированный автотопливозаправщик в ходе российско-монгольского учения "Селенга-2024",... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T04:22
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безопасность
монголия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) апробировали новейший бронированный автотопливозаправщик в ходе российско-монгольского учения "Селенга-2024", которое проходит в Монголии, сообщает пресс-служба ВВО. "В ходе российско-монгольского учения "Селенга-2024" военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) апробировали новейший бронированный автотопливозаправщик, который на данный момент поступает на вооружение в соединения и воинские части ВВО. В рамках учений специалисты службы горючего произвели дозаправку военной техники", — говорится в сообщении. Отмечается, что новейший топливозаправщик имеет бронированную кабину и цистерну. С момента подхода автозаправщика к боевой технике до момента подачи горючего в бак проходят считанные секунды. Ранее Минобороны России сообщило, что воинский контингент Восточного военного округа прибыл в Монголию для участия в международном учении "Селенга-2024". Эти учения проводятся ежегодно с 2008 года. В этом году на учении задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в республике Бурятия, и подразделения ВС Монголии.
https://ria.ru/20240814/patrony-1966117712.html
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безопасность, монголия, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Монголия, Россия, Вооруженные силы РФ
Военные испытали новейший автозаправщик на учении "Селенга-2024"

Военные ВВО апробировали новейший автотопливозаправщик на учении "Селенга-2024"

© Фото : Минобороны РоссииВоеннослужащие Восточного военного округа апробировали новейший бронированный автотопливозаправщик в ходе российско-монгольского учения "Селенга-2024"
Военнослужащие Восточного военного округа апробировали новейший бронированный автотопливозаправщик в ходе российско-монгольского учения Селенга-2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Минобороны России
Военнослужащие Восточного военного округа апробировали новейший бронированный автотопливозаправщик в ходе российско-монгольского учения "Селенга-2024"
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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) апробировали новейший бронированный автотопливозаправщик в ходе российско-монгольского учения "Селенга-2024", которое проходит в Монголии, сообщает пресс-служба ВВО.
"В ходе российско-монгольского учения "Селенга-2024" военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) апробировали новейший бронированный автотопливозаправщик, который на данный момент поступает на вооружение в соединения и воинские части ВВО. В рамках учений специалисты службы горючего произвели дозаправку военной техники", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что новейший топливозаправщик имеет бронированную кабину и цистерну. С момента подхода автозаправщика к боевой технике до момента подачи горючего в бак проходят считанные секунды.
Ранее Минобороны России сообщило, что воинский контингент Восточного военного округа прибыл в Монголию для участия в международном учении "Селенга-2024". Эти учения проводятся ежегодно с 2008 года. В этом году на учении задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в республике Бурятия, и подразделения ВС Монголии.
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