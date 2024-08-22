https://ria.ru/20240822/vvtotoplivozapravschik-1967689226.html

Военные испытали новейший автозаправщик на учении "Селенга-2024"

Военные испытали новейший автозаправщик на учении "Селенга-2024" - РИА Новости, 22.08.2024

Военные испытали новейший автозаправщик на учении "Селенга-2024"

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) апробировали новейший бронированный автотопливозаправщик в ходе российско-монгольского учения "Селенга-2024",... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T04:22

2024-08-22T04:22

2024-08-22T13:27

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монголия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) апробировали новейший бронированный автотопливозаправщик в ходе российско-монгольского учения "Селенга-2024", которое проходит в Монголии, сообщает пресс-служба ВВО. "В ходе российско-монгольского учения "Селенга-2024" военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) апробировали новейший бронированный автотопливозаправщик, который на данный момент поступает на вооружение в соединения и воинские части ВВО. В рамках учений специалисты службы горючего произвели дозаправку военной техники", — говорится в сообщении. Отмечается, что новейший топливозаправщик имеет бронированную кабину и цистерну. С момента подхода автозаправщика к боевой технике до момента подачи горючего в бак проходят считанные секунды. Ранее Минобороны России сообщило, что воинский контингент Восточного военного округа прибыл в Монголию для участия в международном учении "Селенга-2024". Эти учения проводятся ежегодно с 2008 года. В этом году на учении задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в республике Бурятия, и подразделения ВС Монголии.

https://ria.ru/20240814/patrony-1966117712.html

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безопасность, монголия, россия, вооруженные силы рф