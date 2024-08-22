https://ria.ru/20240822/vozgoranie-1967832212.html

На Новосходненском шоссе в Москве загорелся автобус

На Новосходненском шоссе в Москве загорелся автобус - РИА Новости, 22.08.2024

На Новосходненском шоссе в Москве загорелся автобус

Движение на Новосходненском шоссе в районе дома №70 в Москве в оба направления затруднено из-за возгорания, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:11

2024-08-22T16:11

2024-08-22T16:22

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Движение на Новосходненском шоссе в районе дома №70 в Москве в оба направления затруднено из-за возгорания, сообщает столичный департамент транспорта. В четверг Telegram-каналы сообщали о возгорании автобуса на Новосходненском шоссе в Москве. "Из-за возгорания затруднено движение в районе Новосходненского шоссе, дом №70, в оба направления... Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточнили в дептрансе, на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240821/dtp-1967663929.html

москва

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2024

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происшествия, москва