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На Новосходненском шоссе в Москве загорелся автобус - РИА Новости, 22.08.2024
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16:11 22.08.2024 (обновлено: 16:22 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/vozgoranie-1967832212.html
На Новосходненском шоссе в Москве загорелся автобус
На Новосходненском шоссе в Москве загорелся автобус - РИА Новости, 22.08.2024
На Новосходненском шоссе в Москве загорелся автобус
Движение на Новосходненском шоссе в районе дома №70 в Москве в оба направления затруднено из-за возгорания, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:11
2024-08-22T16:22
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Движение на Новосходненском шоссе в районе дома №70 в Москве в оба направления затруднено из-за возгорания, сообщает столичный департамент транспорта. В четверг Telegram-каналы сообщали о возгорании автобуса на Новосходненском шоссе в Москве. "Из-за возгорания затруднено движение в районе Новосходненского шоссе, дом №70, в оба направления... Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточнили в дептрансе, на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На Новосходненском шоссе в Москве загорелся автобус

На Новосходненском шоссе в Москве загорелся автобус, движение затруднено

© Кадр видео очевидцаВозгорание автобуса на Новосходненском шоссе в Москве
Возгорание автобуса на Новосходненском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Кадр видео очевидца
Возгорание автобуса на Новосходненском шоссе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Движение на Новосходненском шоссе в районе дома №70 в Москве в оба направления затруднено из-за возгорания, сообщает столичный департамент транспорта.
В четверг Telegram-каналы сообщали о возгорании автобуса на Новосходненском шоссе в Москве.
"Из-за возгорания затруднено движение в районе Новосходненского шоссе, дом №70, в оба направления... Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточнили в дептрансе, на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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