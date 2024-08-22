https://ria.ru/20240822/voenkomat-1967855064.html
На Украине оштрафовали сотрудника военкомата, затащившего мужчину в авто
На Украине оштрафовали сотрудника военкомата, затащившего мужчину в авто - РИА Новости, 22.08.2024
На Украине оштрафовали сотрудника военкомата, затащившего мужчину в авто
Суд в Ивано-Франковской области на Украине признал сотрудника военкомата, который силой затащил мужчину в военную машину, виновным в превышении служебных... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:35
2024-08-22T17:35
2024-08-22T17:35
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Суд в Ивано-Франковской области на Украине признал сотрудника военкомата, который силой затащил мужчину в военную машину, виновным в превышении служебных полномочий, и назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен (более 400 долларов), сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета". "Исследовав все материалы дела, видеозапись, на которой зафиксировано, как три человека в военной форме повалили мужчину лицом к земле, и тот в их сопровождении направился к автомобилю, судья признала начальника мобилизационного отделения ТЦК и СП (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) виновным в превышении .... служебных полномочий и назначила ему наказание в размере 17 тысяч гривен (более 400 долларов) штрафа", - приводит издание текст постановления Верховинского районного суда в Ивано-Франковской области. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, украина, ивано-франковская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы Украины
На Украине оштрафовали сотрудника военкомата, затащившего мужчину в авто
На Украине оштрафовали сотрудника военкомата, силой затащившего мужчину в авто
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Суд в Ивано-Франковской области на Украине признал сотрудника военкомата, который силой затащил мужчину в военную машину, виновным в превышении служебных полномочий, и назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен (более 400 долларов), сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета".
"Исследовав все материалы дела, видеозапись, на которой зафиксировано, как три человека в военной форме повалили мужчину лицом к земле, и тот в их сопровождении направился к автомобилю, судья признала начальника мобилизационного отделения ТЦК и СП (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) виновным в превышении .... служебных полномочий и назначила ему наказание в размере 17 тысяч гривен (более 400 долларов) штрафа", - приводит издание текст постановления Верховинского районного суда в Ивано-Франковской области.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.