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На Украине оштрафовали сотрудника военкомата, затащившего мужчину в авто - РИА Новости, 22.08.2024
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17:35 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/voenkomat-1967855064.html
На Украине оштрафовали сотрудника военкомата, затащившего мужчину в авто
На Украине оштрафовали сотрудника военкомата, затащившего мужчину в авто - РИА Новости, 22.08.2024
На Украине оштрафовали сотрудника военкомата, затащившего мужчину в авто
Суд в Ивано-Франковской области на Украине признал сотрудника военкомата, который силой затащил мужчину в военную машину, виновным в превышении служебных... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:35
2024-08-22T17:35
в мире
украина
ивано-франковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Суд в Ивано-Франковской области на Украине признал сотрудника военкомата, который силой затащил мужчину в военную машину, виновным в превышении служебных полномочий, и назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен (более 400 долларов), сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета". "Исследовав все материалы дела, видеозапись, на которой зафиксировано, как три человека в военной форме повалили мужчину лицом к земле, и тот в их сопровождении направился к автомобилю, судья признала начальника мобилизационного отделения ТЦК и СП (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) виновным в превышении .... служебных полномочий и назначила ему наказание в размере 17 тысяч гривен (более 400 долларов) штрафа", - приводит издание текст постановления Верховинского районного суда в Ивано-Франковской области. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html
украина
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в мире, украина, ивано-франковская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы Украины
На Украине оштрафовали сотрудника военкомата, затащившего мужчину в авто

На Украине оштрафовали сотрудника военкомата, силой затащившего мужчину в авто

© РИА НовостиСотрудники военкоматов на Украине
Сотрудники военкоматов на Украине - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости
Сотрудники военкоматов на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Суд в Ивано-Франковской области на Украине признал сотрудника военкомата, который силой затащил мужчину в военную машину, виновным в превышении служебных полномочий, и назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен (более 400 долларов), сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета".
"Исследовав все материалы дела, видеозапись, на которой зафиксировано, как три человека в военной форме повалили мужчину лицом к земле, и тот в их сопровождении направился к автомобилю, судья признала начальника мобилизационного отделения ТЦК и СП (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) виновным в превышении .... служебных полномочий и назначила ему наказание в размере 17 тысяч гривен (более 400 долларов) штрафа", - приводит издание текст постановления Верховинского районного суда в Ивано-Франковской области.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
На Украине задержали работников военкомата, похищавших людей
2 августа, 17:43
 
В миреУкраинаИвано-Франковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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