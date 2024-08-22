https://ria.ru/20240822/vladivostok-1967679138.html

Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на сетях

Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на сетях - РИА Новости, 22.08.2024

Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на сетях

Электроснабжение восстановили на 13 улицах Владивостока после аварии на сетях, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС) в своём... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T00:50

2024-08-22T00:50

2024-08-22T01:25

происшествия

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Электроснабжение восстановили на 13 улицах Владивостока после аварии на сетях, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС) в своём Тelegram-канале. В среду во ВПЭС РИА Новости сообщили, что две энергоаварии на сетях оставили без света дома и социальные объекты на 13 улицах Владивостока, энергетики восстанавливают электроснабжение на Борисенко, Монтажной, Новожилова, Строительной 2-й, Строительной 3-й, а также еще на восьми улицах города. Одна авария устранена в 02.32 (19.32 мск среды), вторая - в 04.43 (21.43 мск среды), сообщило ВПЭС.В конце прошлой недели в Приморье, в частности во Владивостоке, произошли масштабные перебои со светом, позднее все восстановили, а в понедельник во Владивостоке в результате аварии на ЛЭП пропал свет у почти 15 тысяч его жителей. Специалисты устранили аварию в тот же день.

https://ria.ru/20240821/amur-1967463132.html

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владивосток

россия

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происшествия, владивосток, россия, приморский край