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СМИ: Венгрия сократила выдачу льготного жилья украинским беженцам - РИА Новости, 22.08.2024
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22:04 22.08.2024 (обновлено: 23:51 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/vengriya-1967908062.html
СМИ: Венгрия сократила выдачу льготного жилья украинским беженцам
СМИ: Венгрия сократила выдачу льготного жилья украинским беженцам - РИА Новости, 22.08.2024
СМИ: Венгрия сократила выдачу льготного жилья украинским беженцам
Венгрия сократила выдачу льготного жилья украинским беженцам, в городе Коч на западе Венгрии уже выселили около сотни беженцев, которые больше не имеют права на РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:04
2024-08-22T23:51
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БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Венгрия сократила выдачу льготного жилья украинским беженцам, в городе Коч на западе Венгрии уже выселили около сотни беженцев, которые больше не имеют права на жилищную поддержку, а всего изменения затронут примерно три четверти беженцев в Венгрии, сообщает портал 24.hu со ссылкой на Венгерский Хельсинкский комитет.В среду вступил в силу закон, принятый 28 июня, согласно которому право на субсидированное жилье теперь имеют только приезжие из "административных регионов Украины, непосредственно затронутых боевыми действиями", список которых будет обновляться каждый месяц. Уже проживающие в Венгрии украинские беженцы должны были до середины июля представить доказательства, что они имеют право на льготное жилье."Из-за нового закона около сотни украинских беженцев были вынуждены покинуть свое временное жилье в городе Коч", - говорится в сообщении.Газета Nepszava со ссылкой на старшего юриста Венгерского Хельсинкского комитета Жолта Секереша сообщила, что "ужесточение затронуло около трех четвертей украинских беженцев, получивших субсидируемое жилье".Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге заявил, что власти страны тратили по 28 миллионов долларов в год на размещение украинских беженцев, в результате "около 4000 человек жили на государственные деньги, даже не пожелав устроиться на работу". Подобные меры по ограничению поддержки беженцев с Украины принимают также в Чехии, Румынии и Польше, добавил Гуйяш.В заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в связи с новыми венгерскими правилами сказано, что в соответствии с директивой ЕС о временной защите Венгрия обязана "обеспечить доступ к подходящему жилью для лиц, которым предоставлена ​​временная защита", однако о субсидированном жилье идет речь только "в течение первых 90 дней" по прибытии.По сообщению 24.hu, в Венгрии 44 625 украинских беженцев имеют статус получивших убежище или обратились за ним. Всего в стране от 60 до 62 тысяч приезжих с Украины, часть из них остается в Венгрии с другим статусом.
https://ria.ru/20240819/sharafeddin-1967148421.html
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венгрия, украина, в мире, евросоюз, чехия, оон
Венгрия, Украина, В мире, Евросоюз, Чехия, ООН
СМИ: Венгрия сократила выдачу льготного жилья украинским беженцам

24.hu: Венгрия сократила выдачу льготного жилья украинским беженцам

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Венгрия сократила выдачу льготного жилья украинским беженцам, в городе Коч на западе Венгрии уже выселили около сотни беженцев, которые больше не имеют права на жилищную поддержку, а всего изменения затронут примерно три четверти беженцев в Венгрии, сообщает портал 24.hu со ссылкой на Венгерский Хельсинкский комитет.
В среду вступил в силу закон, принятый 28 июня, согласно которому право на субсидированное жилье теперь имеют только приезжие из "административных регионов Украины, непосредственно затронутых боевыми действиями", список которых будет обновляться каждый месяц. Уже проживающие в Венгрии украинские беженцы должны были до середины июля представить доказательства, что они имеют право на льготное жилье.
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"Из-за нового закона около сотни украинских беженцев были вынуждены покинуть свое временное жилье в городе Коч", - говорится в сообщении.
Газета Nepszava со ссылкой на старшего юриста Венгерского Хельсинкского комитета Жолта Секереша сообщила, что "ужесточение затронуло около трех четвертей украинских беженцев, получивших субсидируемое жилье".
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге заявил, что власти страны тратили по 28 миллионов долларов в год на размещение украинских беженцев, в результате "около 4000 человек жили на государственные деньги, даже не пожелав устроиться на работу". Подобные меры по ограничению поддержки беженцев с Украины принимают также в Чехии, Румынии и Польше, добавил Гуйяш.
В заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в связи с новыми венгерскими правилами сказано, что в соответствии с директивой ЕС о временной защите Венгрия обязана "обеспечить доступ к подходящему жилью для лиц, которым предоставлена ​​временная защита", однако о субсидированном жилье идет речь только "в течение первых 90 дней" по прибытии.
По сообщению 24.hu, в Венгрии 44 625 украинских беженцев имеют статус получивших убежище или обратились за ним. Всего в стране от 60 до 62 тысяч приезжих с Украины, часть из них остается в Венгрии с другим статусом.
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