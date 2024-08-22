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Венгрия негативно оценила нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/vengriya-1967778911.html
Венгрия негативно оценила нападение ВСУ на Курскую область
Венгрия негативно оценила нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 22.08.2024
Венгрия негативно оценила нападение ВСУ на Курскую область
Венгрия негативно оценила террористическое нападение ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, об этом заявил глава администрации... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:37
2024-08-22T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
венгрия
вооруженные силы украины
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БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Венгрия негативно оценила террористическое нападение ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. "Позиция венгерского правительства неизменна: нужны прекращение огня и мирные переговоры. Все, что противоположно - в том числе то, что сейчас происходит - мы считаем неправильным и плохим... Военные действия перешли на территорию России, Украина теперь не только защищается, но и нападает. Мы бы хотели мира как можно скорее", - сказал Гуйяш. Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан после нападения вооруженных сил Украины на Курскую область призвал мир проснуться и начать мирное урегулирование конфликта, поскольку у него нет решения на поле боя. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/vengriya-1965809328.html
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в мире, россия, курская область, венгрия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Венгрия, Вооруженные силы Украины
Венгрия негативно оценила нападение ВСУ на Курскую область

Администрации премьера Венгрии: нападение Украины на Россию неправильно

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Венгрия негативно оценила террористическое нападение ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
"Позиция венгерского правительства неизменна: нужны прекращение огня и мирные переговоры. Все, что противоположно - в том числе то, что сейчас происходит - мы считаем неправильным и плохим... Военные действия перешли на территорию России, Украина теперь не только защищается, но и нападает. Мы бы хотели мира как можно скорее", - сказал Гуйяш.
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В Венгрии призвали к переговорам после атаки ВСУ на Курскую область
12 августа, 21:10
Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан после нападения вооруженных сил Украины на Курскую область призвал мир проснуться и начать мирное урегулирование конфликта, поскольку у него нет решения на поле боя.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
"Последствия будут страшными". ЕС готовит ультиматум для Киева
17 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьВенгрияВооруженные силы Украины
 
 
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