Венгрия негативно оценила нападение ВСУ на Курскую область
Администрации премьера Венгрии: нападение Украины на Россию неправильно
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Венгрия негативно оценила террористическое нападение ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
"Позиция венгерского правительства неизменна: нужны прекращение огня и мирные переговоры. Все, что противоположно - в том числе то, что сейчас происходит - мы считаем неправильным и плохим... Военные действия перешли на территорию России, Украина теперь не только защищается, но и нападает. Мы бы хотели мира как можно скорее", - сказал Гуйяш.
В Венгрии призвали к переговорам после атаки ВСУ на Курскую область
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Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан после нападения вооруженных сил Украины на Курскую область призвал мир проснуться и начать мирное урегулирование конфликта, поскольку у него нет решения на поле боя.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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