Число погибших во время протестов в Венесуэле выросло до 27
Генпрокурор Сааб: число погибших на протестах в Венесуэле выросло до 27 человек
© AP Photo / Matias DelacroixАкция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 29 июля 2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 29 июля 2024
КАРАКАС, 22 авг - РИА Новости. Число погибших во время протестов в Венесуэле, которые произошли после выборов президента, выросло до 27, сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб.
Ранее сообщалось о 25 погибших.
Мадуро обвинил WhatsApp в передаче данных оппозиции
14 августа, 13:29
"Не только были убиты 27 человек и ранены 190 в течение полутора дней (29-30 июля), но примерно 100 (из них) - это полицейские и военные", - сказал он на встрече властей Венесуэлы с дипломатами, аккредитованными в стране.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью.
По данным Генпрокуратуры, задержаны более двух тысяч человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.