https://ria.ru/20240822/venesuela-1967690445.html

Число погибших во время протестов в Венесуэле выросло до 27

Число погибших во время протестов в Венесуэле выросло до 27 - РИА Новости, 22.08.2024

Число погибших во время протестов в Венесуэле выросло до 27

Число погибших во время протестов в Венесуэле, которые произошли после выборов президента, выросло до 27, сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T04:46

2024-08-22T04:46

2024-08-22T17:25

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КАРАКАС, 22 авг - РИА Новости. Число погибших во время протестов в Венесуэле, которые произошли после выборов президента, выросло до 27, сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб. Ранее сообщалось о 25 погибших. "Не только были убиты 27 человек и ранены 190 в течение полутора дней (29-30 июля), но примерно 100 (из них) - это полицейские и военные", - сказал он на встрече властей Венесуэлы с дипломатами, аккредитованными в стране. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, задержаны более двух тысяч человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240814/maduro-1966143995.html

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венесуэла

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в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков