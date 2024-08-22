https://ria.ru/20240822/vagenkneht-1967746123.html
Политика рассказала о желании перемен у жителей востока Германии
Политика рассказала о желании перемен у жителей востока Германии - РИА Новости, 22.08.2024
Политика рассказала о желании перемен у жителей востока Германии
Сара Вагенкнехт, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), критикующей поставки оружия Украине и санкции против России, заявила, что люди на востоке... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:50
2024-08-22T11:50
2024-08-22T11:50
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сара Вагенкнехт, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), критикующей поставки оружия Украине и санкции против России, заявила, что люди на востоке Германии хотят перемен во внешней политике и опасаются быть втянутыми в крупный европейских конфликт. В интервью газете Financial Times Сара Вагенкнехт отметила, что она в своих высказывания транслирует пожелания избирателей. "Люди на востоке (страны) хотят изменений во внешней политике — они боятся быть втянутыми в крупную европейскую войну", - подчеркнула она. Недавний опрос института Forsa показал, что около двух третей респондентов в Восточной Германии выступают против развертывания ракет в Восточной Европе, в то время как на национальном уровне против него высказалась почти половина населения.
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939752980.html
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в мире, украина, россия, германия, сара вагенкнехт
В мире, Украина, Россия, Германия, Сара Вагенкнехт
Политика рассказала о желании перемен у жителей востока Германии
Вагенкнехт: люди на востоке Германии хотят перемен во внешней политике