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Политика рассказала о желании перемен у жителей востока Германии - РИА Новости, 22.08.2024
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11:50 22.08.2024
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Политика рассказала о желании перемен у жителей востока Германии
Политика рассказала о желании перемен у жителей востока Германии - РИА Новости, 22.08.2024
Политика рассказала о желании перемен у жителей востока Германии
Сара Вагенкнехт, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), критикующей поставки оружия Украине и санкции против России, заявила, что люди на востоке... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:50
2024-08-22T11:50
в мире
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германия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сара Вагенкнехт, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), критикующей поставки оружия Украине и санкции против России, заявила, что люди на востоке Германии хотят перемен во внешней политике и опасаются быть втянутыми в крупный европейских конфликт. В интервью газете Financial Times Сара Вагенкнехт отметила, что она в своих высказывания транслирует пожелания избирателей. "Люди на востоке (страны) хотят изменений во внешней политике — они боятся быть втянутыми в крупную европейскую войну", - подчеркнула она. Недавний опрос института Forsa показал, что около двух третей респондентов в Восточной Германии выступают против развертывания ракет в Восточной Европе, в то время как на национальном уровне против него высказалась почти половина населения.
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в мире, украина, россия, германия, сара вагенкнехт
В мире, Украина, Россия, Германия, Сара Вагенкнехт
Политика рассказала о желании перемен у жителей востока Германии

Вагенкнехт: люди на востоке Германии хотят перемен во внешней политике

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкГорода мира. Дрезден
Города мира. Дрезден - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сара Вагенкнехт, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), критикующей поставки оружия Украине и санкции против России, заявила, что люди на востоке Германии хотят перемен во внешней политике и опасаются быть втянутыми в крупный европейских конфликт. В интервью газете Financial Times Сара Вагенкнехт отметила, что она в своих высказывания транслирует пожелания избирателей.
«
"Люди на востоке (страны) хотят изменений во внешней политике — они боятся быть втянутыми в крупную европейскую войну", - подчеркнула она.
Недавний опрос института Forsa показал, что около двух третей респондентов в Восточной Германии выступают против развертывания ракет в Восточной Европе, в то время как на национальном уровне против него высказалась почти половина населения.
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