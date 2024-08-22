https://ria.ru/20240822/uzbekistan-1967770907.html

В Узбекистане оштрафовали мужчину, носившего женскую одежду и никаб

В Узбекистане оштрафовали мужчину, носившего женскую одежду и никаб - РИА Новости, 22.08.2024

В Узбекистане оштрафовали мужчину, носившего женскую одежду и никаб

Житель Андижана на востоке Узбекистана был оштрафован на 5,1 миллиона сумов (около 405 долларов) за ношение никаба и женской одежды, сообщает пресс-служба УВД... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:05

2024-08-22T13:05

2024-08-22T13:22

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ТАШКЕНТ, 22 авг – РИА Новости. Житель Андижана на востоке Узбекистана был оштрафован на 5,1 миллиона сумов (около 405 долларов) за ношение никаба и женской одежды, сообщает пресс-служба УВД Андижанской области. В ноябре 2023 года в Узбекистане выступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие штраф в размере от десяти 15 базовых расчетных величин (от 270 до 405 долларов) за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. По данным пресс-службы, сотрудники полиции Андижана задержали местного жителя, разгуливавшего по улицам города в женской одежде и никабе. "В отношении гражданина был оформлен протокол о правонарушении, предусмотренного статьей административного "нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность", ему назначен штраф в размере 15 базовых расчетных величин (5,1 миллиона сумов)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале областного УВД. О мотивах мужчины, переодевшегося в женскую одежду, не сообщается. В последнее время правоохранительные органы и СМИ Узбекистана стали сообщать о подобных случаях. В июне житель Ташкентской области Узбекистана получил 15 суток ареста за ношение никаба и женской одежды и сопротивление полиции при задержании. На суде мужчина сообщил, что он с детства пользовался такой одеждой.

https://ria.ru/20231202/tashkent-1913313474.html

https://rsport.ria.ru/20240822/kadyrov-1967734167.html

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в мире, узбекистан, андижан, андижанская область