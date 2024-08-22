https://ria.ru/20240822/uzbekistan-1967770907.html
В Узбекистане оштрафовали мужчину, носившего женскую одежду и никаб
В Узбекистане оштрафовали мужчину, носившего женскую одежду и никаб - РИА Новости, 22.08.2024
В Узбекистане оштрафовали мужчину, носившего женскую одежду и никаб
Житель Андижана на востоке Узбекистана был оштрафован на 5,1 миллиона сумов (около 405 долларов) за ношение никаба и женской одежды, сообщает пресс-служба УВД... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:05
2024-08-22T13:05
2024-08-22T13:22
в мире
узбекистан
андижан
андижанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
ТАШКЕНТ, 22 авг – РИА Новости. Житель Андижана на востоке Узбекистана был оштрафован на 5,1 миллиона сумов (около 405 долларов) за ношение никаба и женской одежды, сообщает пресс-служба УВД Андижанской области. В ноябре 2023 года в Узбекистане выступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие штраф в размере от десяти 15 базовых расчетных величин (от 270 до 405 долларов) за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. По данным пресс-службы, сотрудники полиции Андижана задержали местного жителя, разгуливавшего по улицам города в женской одежде и никабе. "В отношении гражданина был оформлен протокол о правонарушении, предусмотренного статьей административного "нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность", ему назначен штраф в размере 15 базовых расчетных величин (5,1 миллиона сумов)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале областного УВД. О мотивах мужчины, переодевшегося в женскую одежду, не сообщается. В последнее время правоохранительные органы и СМИ Узбекистана стали сообщать о подобных случаях. В июне житель Ташкентской области Узбекистана получил 15 суток ареста за ношение никаба и женской одежды и сопротивление полиции при задержании. На суде мужчина сообщил, что он с детства пользовался такой одеждой.
https://ria.ru/20231202/tashkent-1913313474.html
https://rsport.ria.ru/20240822/kadyrov-1967734167.html
узбекистан
андижан
андижанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, андижан, андижанская область
В мире, Узбекистан, Андижан, Андижанская область
В Узбекистане оштрафовали мужчину, носившего женскую одежду и никаб
В Андижане мужчину оштрафовали на 405 долларов за ношение никаба
ТАШКЕНТ, 22 авг – РИА Новости. Житель Андижана на востоке Узбекистана был оштрафован на 5,1 миллиона сумов (около 405 долларов) за ношение никаба и женской одежды, сообщает пресс-служба УВД Андижанской области.
В ноябре 2023 года в Узбекистане выступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие штраф в размере от десяти 15 базовых расчетных величин (от 270 до 405 долларов) за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности.
По данным пресс-службы, сотрудники полиции Андижана задержали местного жителя, разгуливавшего по улицам города в женской одежде и никабе.
"В отношении гражданина был оформлен протокол о правонарушении, предусмотренного статьей административного "нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность", ему назначен штраф в размере 15 базовых расчетных величин (5,1 миллиона сумов)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале областного УВД.
О мотивах мужчины, переодевшегося в женскую одежду, не сообщается.
В последнее время правоохранительные органы и СМИ Узбекистана стали сообщать о подобных случаях. В июне житель Ташкентской области
Узбекистана получил 15 суток ареста за ношение никаба и женской одежды и сопротивление полиции при задержании. На суде мужчина сообщил, что он с детства пользовался такой одеждой.