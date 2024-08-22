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В Узбекистане оштрафовали мужчину, носившего женскую одежду и никаб - РИА Новости, 22.08.2024
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13:05 22.08.2024 (обновлено: 13:22 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/uzbekistan-1967770907.html
В Узбекистане оштрафовали мужчину, носившего женскую одежду и никаб
В Узбекистане оштрафовали мужчину, носившего женскую одежду и никаб - РИА Новости, 22.08.2024
В Узбекистане оштрафовали мужчину, носившего женскую одежду и никаб
Житель Андижана на востоке Узбекистана был оштрафован на 5,1 миллиона сумов (около 405 долларов) за ношение никаба и женской одежды, сообщает пресс-служба УВД... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:05
2024-08-22T13:22
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ТАШКЕНТ, 22 авг – РИА Новости. Житель Андижана на востоке Узбекистана был оштрафован на 5,1 миллиона сумов (около 405 долларов) за ношение никаба и женской одежды, сообщает пресс-служба УВД Андижанской области. В ноябре 2023 года в Узбекистане выступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие штраф в размере от десяти 15 базовых расчетных величин (от 270 до 405 долларов) за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. По данным пресс-службы, сотрудники полиции Андижана задержали местного жителя, разгуливавшего по улицам города в женской одежде и никабе. "В отношении гражданина был оформлен протокол о правонарушении, предусмотренного статьей административного "нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность", ему назначен штраф в размере 15 базовых расчетных величин (5,1 миллиона сумов)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале областного УВД. О мотивах мужчины, переодевшегося в женскую одежду, не сообщается. В последнее время правоохранительные органы и СМИ Узбекистана стали сообщать о подобных случаях. В июне житель Ташкентской области Узбекистана получил 15 суток ареста за ношение никаба и женской одежды и сопротивление полиции при задержании. На суде мужчина сообщил, что он с детства пользовался такой одеждой.
https://ria.ru/20231202/tashkent-1913313474.html
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в мире, узбекистан, андижан, андижанская область
В мире, Узбекистан, Андижан, Андижанская область
В Узбекистане оштрафовали мужчину, носившего женскую одежду и никаб

В Андижане мужчину оштрафовали на 405 долларов за ношение никаба

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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ТАШКЕНТ, 22 авг – РИА Новости. Житель Андижана на востоке Узбекистана был оштрафован на 5,1 миллиона сумов (около 405 долларов) за ношение никаба и женской одежды, сообщает пресс-служба УВД Андижанской области.
В ноябре 2023 года в Узбекистане выступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие штраф в размере от десяти 15 базовых расчетных величин (от 270 до 405 долларов) за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности.
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По данным пресс-службы, сотрудники полиции Андижана задержали местного жителя, разгуливавшего по улицам города в женской одежде и никабе.
"В отношении гражданина был оформлен протокол о правонарушении, предусмотренного статьей административного "нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность", ему назначен штраф в размере 15 базовых расчетных величин (5,1 миллиона сумов)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале областного УВД.
О мотивах мужчины, переодевшегося в женскую одежду, не сообщается.
В последнее время правоохранительные органы и СМИ Узбекистана стали сообщать о подобных случаях. В июне житель Ташкентской области Узбекистана получил 15 суток ареста за ношение никаба и женской одежды и сопротивление полиции при задержании. На суде мужчина сообщил, что он с детства пользовался такой одеждой.
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