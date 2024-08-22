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Усманов высказался о преследовании Западом российских бизнесменов - РИА Новости, 22.08.2024
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16:57 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/usmanov-1967846372.html
Усманов высказался о преследовании Западом российских бизнесменов
Усманов высказался о преследовании Западом российских бизнесменов - РИА Новости, 22.08.2024
Усманов высказался о преследовании Западом российских бизнесменов
Российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что Запад совершил колоссальную ошибку, введя санкции против предпринимателей из РФ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:57
2024-08-22T16:57
алишер усманов
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что Запад совершил колоссальную ошибку, введя санкции против предпринимателей из РФ. "Усманов считает, что Запад совершил "колоссальную ошибку", по политическим мотивам преследуя российских бизнесменов, поскольку они "не влияют на процесс принятия решений, но хорошо знают и Запад, и Восток, они создали транснациональные компании и вложили средства в зарубежные проекты", - говорится в сообщении газеты Corriere della Sera, интервью которой дал бизнесмен. По словам Усманова, из-за санкций российские бизнесмены инвестируют в проекты в России и не питают иллюзий по поводу беспристрастности западной судебной системы. "Вместо того чтобы заниматься своим здоровьем и благотворительностью, я трачу силы на борьбу против санкций и абсурдного политического преследования, развязанного против меня в Германии", - добавил бизнесмен. ЕС 28 февраля позапрошлого года включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции в суде ЕС в Люксембурге. В Германии Усманов обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, недекларировании активов и нарушении санкционных правил ЕС. Осенью 2022 года сотрудники прокуратуры и федерального ведомства уголовной полиции провели серию резонансных обысков в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте "Дильбар" в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне. В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция, являются незаконными. В ноябре суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал вернуть их владельцам.
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алишер усманов, россия, германия, евросоюз, франкфурт-на-майне, в мире
Алишер Усманов, Россия, Германия, Евросоюз, Франкфурт-на-Майне, В мире
Усманов высказался о преследовании Западом российских бизнесменов

Усманов назвал наложение Западом санкций на бизнесменов РФ большой ошибкой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Алишер Усманов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что Запад совершил колоссальную ошибку, введя санкции против предпринимателей из РФ.
"Усманов считает, что Запад совершил "колоссальную ошибку", по политическим мотивам преследуя российских бизнесменов, поскольку они "не влияют на процесс принятия решений, но хорошо знают и Запад, и Восток, они создали транснациональные компании и вложили средства в зарубежные проекты", - говорится в сообщении газеты Corriere della Sera, интервью которой дал бизнесмен.
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По словам Усманова, из-за санкций российские бизнесмены инвестируют в проекты в России и не питают иллюзий по поводу беспристрастности западной судебной системы.
"Вместо того чтобы заниматься своим здоровьем и благотворительностью, я трачу силы на борьбу против санкций и абсурдного политического преследования, развязанного против меня в Германии", - добавил бизнесмен.
ЕС 28 февраля позапрошлого года включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции в суде ЕС в Люксембурге.
В Германии Усманов обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, недекларировании активов и нарушении санкционных правил ЕС. Осенью 2022 года сотрудники прокуратуры и федерального ведомства уголовной полиции провели серию резонансных обысков в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте "Дильбар" в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне. В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция, являются незаконными. В ноябре суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал вернуть их владельцам.
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