https://ria.ru/20240822/usmanov-1967830303.html
Усманов сделал новое заявление о санкциях
Усманов сделал новое заявление о санкциях - РИА Новости, 22.08.2024
Усманов сделал новое заявление о санкциях
Наибольший урон от санкций в отношении России пока понесли европейцы, заявил российский бизнесмен Алишер Усманов. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:06
2024-08-22T16:06
2024-08-22T16:06
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Наибольший урон от санкций в отношении России пока понесли европейцы, заявил российский бизнесмен Алишер Усманов. "Хотели нанести ущерб российской экономике — а она растет. Хотели наказать бизнес-элиту — а россияне вернули деньги на родину. Российская экономика приспосабливается к санкциям, а рынки соседних стран несут убытки. Европа отказывается от российских энергоресурсов и вынуждена покупать их по значительно более высоким ценам", - отметил он в интервью газете Corriere della Sera. Бизнесмен подчеркнул, что санкции вредны для всех, однако наибольший урон от них пока понесли европейцы. По мнению Усманова, санкции - это признак бессилия. "Мы должны стараться сосуществовать на основе взаимовыгодных или, по крайней мере, приемлемых соглашений. В многополярном мире при обеспечении безопасности в евразийском регионе должны учитываться интересы России, Китая, стран Центральной Азии, Турции и ЕС", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240312/rossiya-1932512452.html
https://ria.ru/20240328/usmanov-1936284690.html
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цены на нефть, россия, европа, китай, алишер усманов, владимир путин, евросоюз
Цены на нефть, Россия, Европа, Китай, Алишер Усманов, Владимир Путин, Евросоюз
Усманов сделал новое заявление о санкциях
Усманов: наибольший урон от санкций против России понесли европейцы
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Наибольший урон от санкций в отношении России пока понесли европейцы, заявил российский бизнесмен Алишер Усманов.
"Хотели нанести ущерб российской экономике — а она растет. Хотели наказать бизнес-элиту — а россияне вернули деньги на родину. Российская экономика приспосабливается к санкциям, а рынки соседних стран несут убытки. Европа отказывается от российских энергоресурсов и вынуждена покупать их по значительно более высоким ценам", - отметил он в интервью газете Corriere della Sera.
Бизнесмен подчеркнул, что санкции вредны для всех, однако наибольший урон от них пока понесли европейцы.
По мнению Усманова, санкции - это признак бессилия.
"Мы должны стараться сосуществовать на основе взаимовыгодных или, по крайней мере, приемлемых соглашений. В многополярном мире при обеспечении безопасности в евразийском регионе должны учитываться интересы России, Китая, стран Центральной Азии, Турции и ЕС", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.