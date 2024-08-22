https://ria.ru/20240822/uscherb-1967808247.html

В Белгородской области оценили предварительный ущерб сельхозпредприятий

В Белгородской области оценили предварительный ущерб сельхозпредприятий - РИА Новости, 22.08.2024

В Белгородской области оценили предварительный ущерб сельхозпредприятий

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что предварительный ущерб сельхозпредприятий региона составит порядка 3 миллиардов рублей. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:00

2024-08-22T15:00

2024-08-22T15:00

белгородская область

вячеслав гладков

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что предварительный ущерб сельхозпредприятий региона составит порядка 3 миллиардов рублей. "Сейчас предварительный ущерб по сельхозпредприятиям будет порядка 3 миллиардов, но мы сведем все это в конце октября и направим заявку точно так же на рассмотрение правительства", - доложил Гладков президенту Владимиру Путину на совещании.

https://ria.ru/20240822/manturov-1967793571.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, происшествия