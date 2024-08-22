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В Белгородской области оценили предварительный ущерб сельхозпредприятий - РИА Новости, 22.08.2024
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В Белгородской области оценили предварительный ущерб сельхозпредприятий
В Белгородской области оценили предварительный ущерб сельхозпредприятий - РИА Новости, 22.08.2024
В Белгородской области оценили предварительный ущерб сельхозпредприятий
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что предварительный ущерб сельхозпредприятий региона составит порядка 3 миллиардов рублей. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:00
2024-08-22T15:00
белгородская область
вячеслав гладков
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что предварительный ущерб сельхозпредприятий региона составит порядка 3 миллиардов рублей. "Сейчас предварительный ущерб по сельхозпредприятиям будет порядка 3 миллиардов, но мы сведем все это в конце октября и направим заявку точно так же на рассмотрение правительства", - доложил Гладков президенту Владимиру Путину на совещании.
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белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Происшествия
В Белгородской области оценили предварительный ущерб сельхозпредприятий

Гладков: предварительный ущерб Белгородской области составил 3 млрд рублей

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что предварительный ущерб сельхозпредприятий региона составит порядка 3 миллиардов рублей.
"Сейчас предварительный ущерб по сельхозпредприятиям будет порядка 3 миллиардов, но мы сведем все это в конце октября и направим заявку точно так же на рассмотрение правительства", - доложил Гладков президенту Владимиру Путину на совещании.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Мантуров доложил Путину о ходе эвакуации жителей приграничья
Вчера, 14:17
 
Белгородская областьВячеслав ГладковВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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