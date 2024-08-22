https://ria.ru/20240822/unizhenie-1967699032.html

Унижение Германии приведет к возрождению фашизма

Унижение Германии приведет к возрождению фашизма - РИА Новости, 23.08.2024

Унижение Германии приведет к возрождению фашизма

"Они должны быть награждены медалями". Такие слова якобы услышала от польских коллег высокопоставленная немецкая делегация, когда прибыла в Варшаву, чтобы... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-22T08:00

2024-08-22T08:00

2024-08-23T00:00

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"Они должны быть награждены медалями". Такие слова якобы услышала от польских коллег высокопоставленная немецкая делегация, когда прибыла в Варшаву, чтобы добиться выдачи подозреваемых в терроризме — в уничтожении газопровода "Северный поток"."Якобы" — потому что об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, а там и много такого пишут, чему верить не стоит (особенно когда пишут про Россию). Но тут Станиславский сказал бы: "Верю!" Это он, это настоящий польский гонор. В данном случае он обращен против официального союзника, кем является для Польши Германия — такой же, как она, член НАТО и ЕС.В отношении Германии был осуществлен теракт, уничтоживший стратегически значимый объект ее энергосистемы. Это принесло огромные убытки сразу на всех уровнях: инвесторы потеряли миллиарды, немцы попроще переплатили тысячи за кризис на энергетическом рынке, а промышленность потеряла важное конкурентное преимущество, каким был дешевый трубопроводный российский газ.Это предопределило рецессию в экономике, которая оставалась главной немецкой гордостью. Редко какой теракт приводит к настолько разрушительным последствиям для нации в целом.Немцам сказали: смиритесь. И они смирились. Ради союзнических обязательств перед США, НАТО и Украиной не стали допытываться о том, кто заказчик. Но в то же самое время германские правоохранители пыталась установить хотя бы исполнителей. Просто в силу того, что это их работа, а речь идет об одном из наиболее значимых терактов в истории страны.Они справились или по крайней мере вышли на троих подозреваемых, которые внезапно оказались украинцами. Физически эти украинцы находились в Польше, но ее власти неделями игнорировали запросы с немецкой стороны. Тогда-то в Варшаву и собралась высокая делегация во главе с самим канцлером Олафом Шольцем, одной из задач которой стала выдача подозреваемых в терроризме Берлину.Об успехе экспедиции можно судить по тому, что один из подозреваемых после этих событий спокойно уехал на Украину, а немцы услышали ту самую фразу про медали.Она гораздо более обидная, чем может показаться на первый взгляд. Ранее Берлин скрепя сердце согласился не покупать российский газ в условиях противостояния с Россией — и мог бы просто прикрутить вентиль со своей стороны, как, по сути, и делает с единственной уцелевшей веткой "Северного потока — 2". Но так называемые союзники решили, что взорвать надежнее, отказав тем самым немцам в силе воли и возможности как-то влиять на свою судьбу.Союзники себя подобным образом не ведут, а если ведут — никакие они не союзники. Назвать Польшу союзником Германии почти так же сложно, как и в прошлые периоды их истории, наполненные взаимной неприязнью. За один из таких периодов — Вторую мировую войну — Варшава официально потребовала от Берлина многомиллиардную компенсацию, хотя всем казалось, что этот вопрос давно закрыт.Власти Польши откровенно и последовательно оскорбляют власти Германии. И нет большой разницы, какая партия у власти: националистическая "Право и справедливость", при упоминании которой в Евросоюзе крутят пальцем у виска, или проевропейская "Гражданская платформа" действующего премьера Дональда Туска. Не отдельная партия, а Польша как таковая больше прочих стран ЕС боролась с "Северным потоком" — и больше прочих выиграла от его уничтожения, на что трудно не обращать внимания.Теперь Варшава покрывает террористов, не боясь показаться причастной, а за немцев одолевает испанский стыд. В годы великого перелома судьба послала им власть, при которых их страну не только систематически грабят, но и систематически унижают. Другим в похожих обстоятельствах хотя бы спасибо говорят, немцам говорят "Дай еще!" и "Так тебе и надо!".С такими союзниками враги не нужны, а польские союзники для Германии — еще не худшие и далеко не самые обременительные. Например, Украина, с которой подписан договор об обязательствах, и США как союзники гораздо хуже.Украинец — это тот, кого записали немцу в друзья, чтобы немец платил по его счету и за разгром в ходе заведомо проигрышной драки с русским. А американец был тем, кто провернул эту махинацию и зарабатывает на драке.В последнее время это начинает принимать все более унизительные для Германии формы — настолько, что это должно настораживать. Потому что, как известно, это очень плохая примета — обкрадывать и унижать немцев одновременно. У них от этого поднимает голову фашизм. С этим не будут спорить даже власти самой Германии.Это не злая шутка, это — немецкая колея. Не может быть долгоживущим правительство, бездарное настолько, чтобы собирать для нации только счета и пощечины. Рано или поздно такое выгонят за дверь, но немецкий случай осложнен тем, что ведущая партия оппозиции ничем не отличается от власти в подходе к коренным проблемам: поддержке Украины, зависимости от США, восприятии Польши как союзника.Самая популярная партия из тех, которые предлагают альтернативный подход, так и называется — "Альтернатива для Германии". Уже эта осень обещает стать для нее триумфальной на земельных выборах в восточной части страны. Именно "Альтернатива" зарабатывает политические очки на унижении с обеднением. И именно ее объявят поднявшим голову фашизмом, как только она приблизится к власти на угрожающее для этой самой власти расстояние.Точнее, фашистской "Альтернативу" объявили уже давно. Речь идет о ее вероятном запрете, чтобы фашизм не прошел. История повторяется в виде фарса.Быть немцем — это дилемма, когда ты или фашист, или безнадежный терпила. Но выбора на самом деле вообще нет: никто по старой памяти не позволит немцам выбрать фашизм, под которым в данном случае приказано понимать банальное самоуважение и нежелание платить по чужим счетам.Не нужно строить иллюзий — из этой колеи нет выхода. Отсутствие военно-политического суверенитета — это не просто дорогое удовольствие. Это вообще не удовольствие, а череда системных унижений, где ты — недочеловек, которого всегда можно оболгать, обобрать и взорвать тебе газопровод, называя себя союзником.Спасибо тебе, Господи, что я не немец.

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https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html

https://ria.ru/20240714/germaniya-1959449401.html

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аналитика, в мире, германия, польша, варшава, олаф шольц, дональд туск, нато, евросоюз, северный поток, северный поток — 2