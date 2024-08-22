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В США не понимают целей нападения ВСУ на Курскую область, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:22 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967702135.html
В США не понимают целей нападения ВСУ на Курскую область, пишут СМИ
В США не понимают целей нападения ВСУ на Курскую область, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024
В США не понимают целей нападения ВСУ на Курскую область, пишут СМИ
Неназванные американские чиновники переживают за ВСУ и их снабжение из-за нападения украинских военных на Курскую область, они также жалуются, что цели этого... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T08:22
2024-08-22T08:22
специальная военная операция на украине
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курская область
украина
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в мире
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Неназванные американские чиновники переживают за ВСУ и их снабжение из-за нападения украинских военных на Курскую область, они также жалуются, что цели этого нападения им до сих пор не ясны, сообщает телеканал NBC News. "Существует риск того, что пути снабжения Украины могут стать перегруженными на фоне того, что она пытается поддерживать войска, сражающиеся на территории России, а также отражать российские наступления на востоке Украины", - сообщает телеканал NBC News со ссылкой на эти источники. Американский чиновник добавил NBC News, что данный риск "вызывает беспокойство". Кроме того, по словам американских чиновников, цели нападения ВСУ на Курскую область все еще не ясны. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
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россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В США не понимают целей нападения ВСУ на Курскую область, пишут СМИ

NBC News: чиновники в США переживают за ВСУ и их снабжение после атак на РФ

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Неназванные американские чиновники переживают за ВСУ и их снабжение из-за нападения украинских военных на Курскую область, они также жалуются, что цели этого нападения им до сих пор не ясны, сообщает телеканал NBC News.
"Существует риск того, что пути снабжения Украины могут стать перегруженными на фоне того, что она пытается поддерживать войска, сражающиеся на территории России, а также отражать российские наступления на востоке Украины", - сообщает телеканал NBC News со ссылкой на эти источники.
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21 августа, 08:00
Американский чиновник добавил NBC News, что данный риск "вызывает беспокойство".
Кроме того, по словам американских чиновников, цели нападения ВСУ на Курскую область все еще не ясны.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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