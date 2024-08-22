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Финансовые вливания в Киев способствуют эскалации, заявили в МИД

Финансовые вливания в Киев способствуют эскалации, заявили в МИД - РИА Новости, 22.08.2024

Финансовые вливания в Киев способствуют эскалации, заявили в МИД

Финансовые вливания в Киев способствуют эскалации конфликта, исключая возможности политико-дипломатического урегулирования, заявили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T07:39

2024-08-22T07:39

2024-08-22T07:39

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Финансовые вливания в Киев способствуют эскалации конфликта, исключая возможности политико-дипломатического урегулирования, заявили РИА Новости в МИД России."Финансовые вливания в военную машину киевского режима толкают хунту Зеленского на очередные авантюры и способствуют эскалации конфликта, исключая возможности его политико-дипломатического урегулирования", - указали в МИД.

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