https://ria.ru/20240822/uchenija-1967804737.html

В шести районах Брянской области прошли учения по эвакуации населения

В шести районах Брянской области прошли учения по эвакуации населения - РИА Новости, 22.08.2024

В шести районах Брянской области прошли учения по эвакуации населения

Учения по эвакуации населения проведены в шести приграничных районах Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:51

2024-08-22T14:51

2024-08-22T14:51

россия

брянская область

курская область

владимир путин

александр богомаз

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Учения по эвакуации населения проведены в шести приграничных районах Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "В рамках полномочий оперативного штаба в шести пограничных районах уже проведены учения по эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", – доложил Богомаз президенту РФ Владимиру Путину на совещании. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/obstanovka-1966132344.html

россия

брянская область

курская область

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россия, брянская область, курская область, владимир путин, александр богомаз, валерий герасимов, вооруженные силы украины