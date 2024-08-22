https://ria.ru/20240822/turtsija-1967725669.html

В Турции оценили вероятность пандемии оспы обезьян

В Турции оценили вероятность пандемии оспы обезьян - РИА Новости, 22.08.2024

В Турции оценили вероятность пандемии оспы обезьян

Оспа обезьян не станет пандемией, как COVID-19, считает министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу газете Milliyet. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:48

2024-08-22T10:48

2024-08-22T10:48

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АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. Оспа обезьян не станет пандемией, как COVID-19, считает министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу газете Milliyet. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 14 августа объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Газета Telegraph 17 августа сообщала, что канадские исследователи обнаружили на востоке Демократической Республики Конго новый опасный штамм оспы обезьян "клада 1b", обладающий пандемическим потенциалом. "Мы считаем, что нет необходимости в страхе и панике, и что процесс (введения мер по предотвращению эпидемии - ред.) будет продолжаться благодаря действиям и планированию, тщательному наблюдению и нашей нынешней позиции. В соответствии с информацией, которую мы получили от ученых, бытует мнение, что так как болезнь передается при тесном контакте, а не воздушно-капельным путем, она (оспа обезьян - ред.) не станет эпидемией, подобной COVID-19, а если и станет, то пандемии не будет", - приводит слова министра газета Milliyet. Глава ведомства также не считает необходимым введение дополнительных мер предосторожности. Министр добавил, что Турция пока не будет ограничивать въезд в страну. При этом таможенников призвали тщательнее проверять людей с поражениями кожи, подчеркнул Мемишоглу. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Болезнь вызвала глобальную эпидемию в 2022 году, распространившись более чем в 100 странах и поражая преимущественно мужчин-геев и бисексуалов. Заражения также проявлялись в странах, которые никогда не сталкивались с этим вирусом: США, Великобритания, Швеция и Бельгия. Выделяют две генетические клады вируса оспы обезьян: "клада I" и "клада II". Смертоносная форма вируса "клада I" убивает до 10% инфицированных. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20240815/ospa-1966297733.html

https://ria.ru/20240819/popova-1967038328.html

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здоровье - общество, турция, сша, великобритания, воз, конго