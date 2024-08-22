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Два новых турпроекта одобрены правкомиссией для Хабаровского края - РИА Новости, 22.08.2024
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Хабаровский край
 
13:34 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/turproekty-1967778742.html
Два новых турпроекта одобрены правкомиссией для Хабаровского края
Два новых турпроекта одобрены правкомиссией для Хабаровского края - РИА Новости, 22.08.2024
Два новых турпроекта одобрены правкомиссией для Хабаровского края
Почти 250 миллионов рублей выделят Хабаровскому краю на развитие двух туристических троп, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:34
2024-08-22T13:34
хабаровский край
россия
дальний восток
дмитрий демешин
туризм
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ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Почти 250 миллионов рублей выделят Хабаровскому краю на развитие двух туристических троп, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Предложения по созданию соответствующей инфраструктуры в дальневосточных регионах были рассмотрены на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. В результате реализации отобранных инициатив на дальневосточной земле планируется создать и обустроить 118,2 километра троп. Всего на рассмотрение экспертного совета было подано 60 заявок, из них отобраны 18 инициатив, в том числе два проекта от Хабаровского края. "Два новых туристических проекта в Хабаровском крае прошли отбор и одобрены правкомиссией под руководством вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. По национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" мы получим на создание туристических троп почти 250 миллионов рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Руководитель региона сообщил также, что он ранее изучил эти предложения, которые сделают ещё более интересными и привлекательными для туристов петроглифы Сикачи-Аляна и уникальную природу Большого Хехцира. "За названиями троп - "Легенды сэвэнов" (проходит по территории села Сикачи-Алян) и "Легенды Хехцира" (проходит в пределах горного хребта Большой Хехцир) - не просто маршруты познавательных прогулок. Будет создана инфраструктура для отдыха, знакомства с историей коренных народов Хабаровского края, развлечений на любой возраст. Мы рассчитываем не только на федеральные деньги, в проекты вложится и бизнес. Ожидаем, что турпоток вырастет благодаря этому в разы", - добавил Демешин. Он уточнил, что детально доработать проекты со всеми сметами необходимо до конца года. "И сразу приступим к воплощению их в жизнь", - заключил врио губернатора края. По данным правительства региона, министерством туризма края совместно с районами была проделана серьезная работа по разработке проектов. Заявки формировались в соответствии с рекомендациями Минвостокразвития России. Это порядка 40 критериев. Например, по охвату населением и туристами, наличию объектов природного и исторического показа, комфортной инфраструктуры, возможности всесезонного использования троп, привлечению внебюджетных средств и другие. Прогнозируемое количество посещений троп к 2028 году совокупно увеличится в 2,5 раза и составит не менее 60 тысяч человек в год.
https://ria.ru/20240603/naberezhnaya-1950075692.html
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россия, дальний восток, дмитрий демешин, туризм
Хабаровский край, Россия, Дальний Восток, Дмитрий Демешин, Туризм

Два новых турпроекта одобрены правкомиссией для Хабаровского края

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Почти 250 миллионов рублей выделят Хабаровскому краю на развитие двух туристических троп, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Предложения по созданию соответствующей инфраструктуры в дальневосточных регионах были рассмотрены на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. В результате реализации отобранных инициатив на дальневосточной земле планируется создать и обустроить 118,2 километра троп. Всего на рассмотрение экспертного совета было подано 60 заявок, из них отобраны 18 инициатив, в том числе два проекта от Хабаровского края.
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"Два новых туристических проекта в Хабаровском крае прошли отбор и одобрены правкомиссией под руководством вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. По национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" мы получим на создание туристических троп почти 250 миллионов рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Руководитель региона сообщил также, что он ранее изучил эти предложения, которые сделают ещё более интересными и привлекательными для туристов петроглифы Сикачи-Аляна и уникальную природу Большого Хехцира.
"За названиями троп - "Легенды сэвэнов" (проходит по территории села Сикачи-Алян) и "Легенды Хехцира" (проходит в пределах горного хребта Большой Хехцир) - не просто маршруты познавательных прогулок. Будет создана инфраструктура для отдыха, знакомства с историей коренных народов Хабаровского края, развлечений на любой возраст. Мы рассчитываем не только на федеральные деньги, в проекты вложится и бизнес. Ожидаем, что турпоток вырастет благодаря этому в разы", - добавил Демешин.
Он уточнил, что детально доработать проекты со всеми сметами необходимо до конца года. "И сразу приступим к воплощению их в жизнь", - заключил врио губернатора края.
По данным правительства региона, министерством туризма края совместно с районами была проделана серьезная работа по разработке проектов. Заявки формировались в соответствии с рекомендациями Минвостокразвития России. Это порядка 40 критериев. Например, по охвату населением и туристами, наличию объектов природного и исторического показа, комфортной инфраструктуры, возможности всесезонного использования троп, привлечению внебюджетных средств и другие. Прогнозируемое количество посещений троп к 2028 году совокупно увеличится в 2,5 раза и составит не менее 60 тысяч человек в год.
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