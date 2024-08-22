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Россия и Китай договорились создавать благоприятные условия для туризма - РИА Новости, 22.08.2024
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Туризм
 
11:01 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/turizm-1967730310.html
Россия и Китай договорились создавать благоприятные условия для туризма
Россия и Китай договорились создавать благоприятные условия для туризма - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай договорились создавать благоприятные условия для туризма
РФ и КНР договорились создавать благоприятные платежные условия для роста взаимного туризма, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:01
2024-08-22T11:01
туризм
россия
китай
москва
михаил мишустин
ли цян
новости - туризм
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. РФ и КНР договорились создавать благоприятные платежные условия для роста взаимного туризма, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в Москве. "В целях содействия росту взаимного туристического потока создавать благоприятные условия в платежной сфере, а также поддерживать дальнейшее развитие сотрудничества в области страхования и перестрахования", - говорится в коммюнике, в котором отражены договоренности Москвы и Пекина по итогам встречи глав правительств. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели переговоры в Москве. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Глава кабмина РФ в ходе встречи отметил, что России и Китаю важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина. -0-
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россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, новости - туризм
Туризм, Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян, Новости - Туризм
Россия и Китай договорились создавать благоприятные условия для туризма

РФ и КНР договорились создать благоприятные условия для роста взаимного туризма

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТуристы из Китая в московском аэропорту Шереметьево
Туристы из Китая в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Туристы из Китая в московском аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. РФ и КНР договорились создавать благоприятные платежные условия для роста взаимного туризма, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в Москве.
"В целях содействия росту взаимного туристического потока создавать благоприятные условия в платежной сфере, а также поддерживать дальнейшее развитие сотрудничества в области страхования и перестрахования", - говорится в коммюнике, в котором отражены договоренности Москвы и Пекина по итогам встречи глав правительств.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели переговоры в Москве. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Глава кабмина РФ в ходе встречи отметил, что России и Китаю важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина. -0-
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ТуризмРоссияКитайМоскваМихаил МишустинЛи ЦянНовости - Туризм
 
 
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