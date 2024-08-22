https://ria.ru/20240822/turizm-1967730310.html

Россия и Китай договорились создавать благоприятные условия для туризма

Россия и Китай договорились создавать благоприятные условия для туризма - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай договорились создавать благоприятные условия для туризма

РФ и КНР договорились создавать благоприятные платежные условия для роста взаимного туризма, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:01

2024-08-22T11:01

2024-08-22T11:01

туризм

россия

китай

москва

михаил мишустин

ли цян

новости - туризм

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. РФ и КНР договорились создавать благоприятные платежные условия для роста взаимного туризма, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в Москве. "В целях содействия росту взаимного туристического потока создавать благоприятные условия в платежной сфере, а также поддерживать дальнейшее развитие сотрудничества в области страхования и перестрахования", - говорится в коммюнике, в котором отражены договоренности Москвы и Пекина по итогам встречи глав правительств. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели переговоры в Москве. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Глава кабмина РФ в ходе встречи отметил, что России и Китаю важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина. -0-

https://ria.ru/20240821/diplomatiya-1966985665.html

россия

китай

москва

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Ольга Фомченкова

россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, новости - туризм