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Россию ждет победа на Украине после возвращения Трампа, заявил сенатор - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/trump-1967880573.html
Россию ждет победа на Украине после возвращения Трампа, заявил сенатор
Россию ждет победа на Украине после возвращения Трампа, заявил сенатор - РИА Новости, 22.08.2024
Россию ждет победа на Украине после возвращения Трампа, заявил сенатор
Россию ждет победа на Украине после возвращения Дональда Трампа на пост президента США, заявил председатель комитета по международным отношениям сената США Бен... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:02
2024-08-22T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
курская область
дональд трамп
владимир зеленский
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ЧИКАГО, 22 авг — РИА Новости. Россию ждет победа на Украине после возвращения Дональда Трампа на пост президента США, заявил председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин. "Я думаю, что Россия победит", - сообщил он в интервью телеканалу CNN на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс, комментируя последствия победы Трампа на ноябрьских выборах в стране. Кардин также выразил уверенность, что Трамп "поставит под угрозу" безопасность в Европе и по этой причине союзники Вашингтона в регионе столь сильно обеспокоены исходом президентских выборов в США. Ранее член комитета по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса Майкл Уолц заявил РИА Новости, что Трамп в случае победы на выборах может предоставить Украине все необходимые средства и оружие в том случае, если Россия не согласится сесть за стол переговоров. При этом, по словам Уолца, у Трампа есть общая стратегия, как призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров для завершения украинского конфликта. Конгрессмен сообщал, что Трамп укажет украинскому правительству на необходимость сесть за стол переговоров. "Или всё", - резюмировал он возможную альтернативу. В четверг издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщило, что украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждения в газете Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
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в мире, россия, украина, курская область, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Курская область, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Россию ждет победа на Украине после возвращения Трампа, заявил сенатор

Сенатор Кардин: РФ ждет победа на Украине после возвращения Трампа на пост

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ЧИКАГО, 22 авг — РИА Новости. Россию ждет победа на Украине после возвращения Дональда Трампа на пост президента США, заявил председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин.
"Я думаю, что Россия победит", - сообщил он в интервью телеканалу CNN на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс, комментируя последствия победы Трампа на ноябрьских выборах в стране.
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Кардин также выразил уверенность, что Трамп "поставит под угрозу" безопасность в Европе и по этой причине союзники Вашингтона в регионе столь сильно обеспокоены исходом президентских выборов в США.
Ранее член комитета по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса Майкл Уолц заявил РИА Новости, что Трамп в случае победы на выборах может предоставить Украине все необходимые средства и оружие в том случае, если Россия не согласится сесть за стол переговоров.
При этом, по словам Уолца, у Трампа есть общая стратегия, как призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров для завершения украинского конфликта. Конгрессмен сообщал, что Трамп укажет украинскому правительству на необходимость сесть за стол переговоров. "Или всё", - резюмировал он возможную альтернативу.
В четверг издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщило, что украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждения в газете Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКурская областьДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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