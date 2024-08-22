https://ria.ru/20240822/trevoga-1967691484.html
В шести областях Украины звучит воздушная тревога
В шести областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 22.08.2024
В шести областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской областях на Украине, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:07
2024-08-22T05:07
2024-08-22T05:07
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской областях на Украине, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Черниговской области была объявлена в 04.37 мск, в 04.58 сигнал тревоги прозвучал в Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины звучит воздушная тревога
В Киевской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу