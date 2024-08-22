https://ria.ru/20240822/tovarooborot-1967693012.html

Товарооборот России и ЕС в июне упал ниже пяти миллиардов евро

Товарооборот России и ЕС в июне упал ниже пяти миллиардов евро - РИА Новости, 22.08.2024

Товарооборот России и ЕС в июне упал ниже пяти миллиардов евро

Товарооборот России и Евросоюза по итогам июня опустился ниже 5 миллиардов евро – впервые с осени 1999 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T05:31

2024-08-22T05:31

2024-08-22T05:31

россия

португалия

чехия

евросоюз

евростат

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752021580_0:123:2664:1622_1920x0_80_0_0_808ba33b5df0acd88fc8c329e228984a.jpg

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза по итогам июня опустился ниже 5 миллиардов евро – впервые с осени 1999 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в июне двусторонняя торговля России и ЕС сократилась по сравнению с маем на 10% - до 4,9 миллиарда евро. Это минимум с сентября 1999 года, когда товарооборот составлял 4,6 миллиарда евро. Сильнее всего торговля упала с Португалией – в 4,3 раза, до 13,2 миллиона евро, а также с Чехией и Ирландией – примерно вдвое, до 121,5 и 41,5 миллиона евро соответственно. В то же время с рядом стран торговля в июне, наоборот, выросла. Наиболее существенно она увеличилась с Болгарией и Румынией – на 15%, до 55,8 и 12,3 миллиона евро соответственно. Также рост был в товарообороте с Нидерландами (+10%, 462,4 миллиона евро), Хорватией (+7%, 21,5 миллиона), Австрией (+6%, 284,2 миллиона), Францией (+6%, 449,4 миллиона), Венгрией (+3%, 464 миллиона) и Литвой (+1%, 87,9 миллиона евро). Поставки российских товаров в ЕС в начале лета просели на 14% в месячном выражении, до 2,5 миллиарда евро - минимума с февраля 1999 года. Главным образом Россия продавала в Евросоюз газ (1,1 миллиарда евро), нефть и нефтепродукты (333 миллиона евро), а также железо и сталь (164 миллиона евро). Одновременно продажи европейской продукции в Россию сократились на 5% в месячном выражении, до 2,4 миллиарда евро. Основой европейского экспорта были фармацевтическая продукция (634 миллиона евро), оборудование (262 миллиона) и оптические инструменты (203 миллиона евро).

https://ria.ru/20240820/politika-1967160712.html

https://ria.ru/20240811/evropa-1965386671.html

россия

португалия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, португалия, чехия, евросоюз, евростат, в мире