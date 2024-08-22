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Товарооборот России и ЕС в июне упал ниже пяти миллиардов евро - РИА Новости, 22.08.2024
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05:31 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/tovarooborot-1967693012.html
Товарооборот России и ЕС в июне упал ниже пяти миллиардов евро
Товарооборот России и ЕС в июне упал ниже пяти миллиардов евро - РИА Новости, 22.08.2024
Товарооборот России и ЕС в июне упал ниже пяти миллиардов евро
Товарооборот России и Евросоюза по итогам июня опустился ниже 5 миллиардов евро – впервые с осени 1999 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:31
2024-08-22T05:31
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза по итогам июня опустился ниже 5 миллиардов евро – впервые с осени 1999 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в июне двусторонняя торговля России и ЕС сократилась по сравнению с маем на 10% - до 4,9 миллиарда евро. Это минимум с сентября 1999 года, когда товарооборот составлял 4,6 миллиарда евро. Сильнее всего торговля упала с Португалией – в 4,3 раза, до 13,2 миллиона евро, а также с Чехией и Ирландией – примерно вдвое, до 121,5 и 41,5 миллиона евро соответственно. В то же время с рядом стран торговля в июне, наоборот, выросла. Наиболее существенно она увеличилась с Болгарией и Румынией – на 15%, до 55,8 и 12,3 миллиона евро соответственно. Также рост был в товарообороте с Нидерландами (+10%, 462,4 миллиона евро), Хорватией (+7%, 21,5 миллиона), Австрией (+6%, 284,2 миллиона), Францией (+6%, 449,4 миллиона), Венгрией (+3%, 464 миллиона) и Литвой (+1%, 87,9 миллиона евро). Поставки российских товаров в ЕС в начале лета просели на 14% в месячном выражении, до 2,5 миллиарда евро - минимума с февраля 1999 года. Главным образом Россия продавала в Евросоюз газ (1,1 миллиарда евро), нефть и нефтепродукты (333 миллиона евро), а также железо и сталь (164 миллиона евро). Одновременно продажи европейской продукции в Россию сократились на 5% в месячном выражении, до 2,4 миллиарда евро. Основой европейского экспорта были фармацевтическая продукция (634 миллиона евро), оборудование (262 миллиона) и оптические инструменты (203 миллиона евро).
https://ria.ru/20240820/politika-1967160712.html
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россия, португалия, чехия, евросоюз, евростат, в мире
Россия, Португалия, Чехия, Евросоюз, Евростат, В мире
Товарооборот России и ЕС в июне упал ниже пяти миллиардов евро

Товарооборот России и ЕС впервые с 1999 года опустился ниже пяти миллиардов евро

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкФлажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Флажки Европейского союза и России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза по итогам июня опустился ниже 5 миллиардов евро – впервые с осени 1999 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, в июне двусторонняя торговля России и ЕС сократилась по сравнению с маем на 10% - до 4,9 миллиарда евро. Это минимум с сентября 1999 года, когда товарооборот составлял 4,6 миллиарда евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Сильнее всего торговля упала с Португалией – в 4,3 раза, до 13,2 миллиона евро, а также с Чехией и Ирландией – примерно вдвое, до 121,5 и 41,5 миллиона евро соответственно.
В то же время с рядом стран торговля в июне, наоборот, выросла. Наиболее существенно она увеличилась с Болгарией и Румынией – на 15%, до 55,8 и 12,3 миллиона евро соответственно. Также рост был в товарообороте с Нидерландами (+10%, 462,4 миллиона евро), Хорватией (+7%, 21,5 миллиона), Австрией (+6%, 284,2 миллиона), Францией (+6%, 449,4 миллиона), Венгрией (+3%, 464 миллиона) и Литвой (+1%, 87,9 миллиона евро).
Поставки российских товаров в ЕС в начале лета просели на 14% в месячном выражении, до 2,5 миллиарда евро - минимума с февраля 1999 года. Главным образом Россия продавала в Евросоюз газ (1,1 миллиарда евро), нефть и нефтепродукты (333 миллиона евро), а также железо и сталь (164 миллиона евро).
Одновременно продажи европейской продукции в Россию сократились на 5% в месячном выражении, до 2,4 миллиарда евро. Основой европейского экспорта были фармацевтическая продукция (634 миллиона евро), оборудование (262 миллиона) и оптические инструменты (203 миллиона евро).
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