https://ria.ru/20240822/torgovlya-1967750407.html

Россия и Китай будут работать над укреплением торговой системы

Россия и Китай будут работать над укреплением торговой системы - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай будут работать над укреплением торговой системы

Москва и Пекин будут работать над укреплением многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации, поддерживать усилия по ее... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:03

2024-08-22T12:03

2024-08-22T12:03

россия

китай

москва

михаил мишустин

ли цян

брикс

шос

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Москва и Пекин будут работать над укреплением многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации, поддерживать усилия по ее реформированию, способствовать либерализации и упрощению процедур торговли, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств России и Китая. Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Стороны будут продолжать работу по укреплению многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации, поддерживать усилия по ее реформированию, способствовать либерализации и упрощению процедур торговли, продолжать взаимодействие по этим вопросам на многосторонних площадках, в том числе в рамках БРИКС, "Группы двадцати", АТЭС и ШОС", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина. В этом контексте Россия и Китай приветствуют запуск неформального механизма консультаций БРИКС по вопросам ВТО, отмечено в коммюнике. "Стороны подтвердили намерение укреплять взаимодействие на площадках международных экономических и финансовых организаций, включая многосторонние институты развития и отраслевые объединения, выступают против политизации сотрудничества в соответствующих сферах", - подчеркивается в коммюнике. Также указано, что Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество в рамках G20, "способствуя развитию глобального экономического управления по более справедливому, инклюзивному и рациональному пути". "Стороны готовы поддерживать многостороннюю торговую систему, поощрять соблюдение правил свободной и недискриминационной торговли, содействовать цифровизации торговли и низкоэмиссионному развитию, усилиям по реформированию Бреттон-Вудских учреждений в интересах расширения представленности развивающихся государств, активно участвовать в охране окружающей среды и борьбе с негативными последствиями изменения климата с учетом национальных приоритетов, особенностей и условий государств в сфере развития, противодействовать политизации климатической повестки, способствовать реализации целей устойчивого развития во всей их совокупности, обеспечивать безопасность, стабильность и устойчивое развитие глобальных цепочек поставок", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240821/putin-1967576687.html

https://ria.ru/20240821/diplomatiya-1966985665.html

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китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, брикс, шос, всемирная торговая организация (вто), экономика