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Россия и Китай будут работать над укреплением торговой системы - РИА Новости, 22.08.2024
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12:03 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/torgovlya-1967750407.html
Россия и Китай будут работать над укреплением торговой системы
Россия и Китай будут работать над укреплением торговой системы - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай будут работать над укреплением торговой системы
Москва и Пекин будут работать над укреплением многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации, поддерживать усилия по ее... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:03
2024-08-22T12:03
россия
китай
москва
михаил мишустин
ли цян
брикс
шос
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Москва и Пекин будут работать над укреплением многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации, поддерживать усилия по ее реформированию, способствовать либерализации и упрощению процедур торговли, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств России и Китая. Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Стороны будут продолжать работу по укреплению многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации, поддерживать усилия по ее реформированию, способствовать либерализации и упрощению процедур торговли, продолжать взаимодействие по этим вопросам на многосторонних площадках, в том числе в рамках БРИКС, "Группы двадцати", АТЭС и ШОС", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина. В этом контексте Россия и Китай приветствуют запуск неформального механизма консультаций БРИКС по вопросам ВТО, отмечено в коммюнике. "Стороны подтвердили намерение укреплять взаимодействие на площадках международных экономических и финансовых организаций, включая многосторонние институты развития и отраслевые объединения, выступают против политизации сотрудничества в соответствующих сферах", - подчеркивается в коммюнике. Также указано, что Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество в рамках G20, "способствуя развитию глобального экономического управления по более справедливому, инклюзивному и рациональному пути". "Стороны готовы поддерживать многостороннюю торговую систему, поощрять соблюдение правил свободной и недискриминационной торговли, содействовать цифровизации торговли и низкоэмиссионному развитию, усилиям по реформированию Бреттон-Вудских учреждений в интересах расширения представленности развивающихся государств, активно участвовать в охране окружающей среды и борьбе с негативными последствиями изменения климата с учетом национальных приоритетов, особенностей и условий государств в сфере развития, противодействовать политизации климатической повестки, способствовать реализации целей устойчивого развития во всей их совокупности, обеспечивать безопасность, стабильность и устойчивое развитие глобальных цепочек поставок", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240821/putin-1967576687.html
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россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, брикс, шос, всемирная торговая организация (вто), экономика
Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян, БРИКС, ШОС, Всемирная торговая организация (ВТО), Экономика
Россия и Китай будут работать над укреплением торговой системы

Россия и Китай будут укреплять торговую систему, основанную на правилах ВТО

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Москва и Пекин будут работать над укреплением многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации, поддерживать усилия по ее реформированию, способствовать либерализации и упрощению процедур торговли, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств России и Китая.
Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Владимир Путин во время встречи с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Путин заявил об успешном развитии торговли между Россией и Китаем
21 августа, 15:32
"Стороны будут продолжать работу по укреплению многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации, поддерживать усилия по ее реформированию, способствовать либерализации и упрощению процедур торговли, продолжать взаимодействие по этим вопросам на многосторонних площадках, в том числе в рамках БРИКС, "Группы двадцати", АТЭС и ШОС", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
В этом контексте Россия и Китай приветствуют запуск неформального механизма консультаций БРИКС по вопросам ВТО, отмечено в коммюнике.
«
"Стороны подтвердили намерение укреплять взаимодействие на площадках международных экономических и финансовых организаций, включая многосторонние институты развития и отраслевые объединения, выступают против политизации сотрудничества в соответствующих сферах", - подчеркивается в коммюнике.
Также указано, что Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество в рамках G20, "способствуя развитию глобального экономического управления по более справедливому, инклюзивному и рациональному пути".
"Стороны готовы поддерживать многостороннюю торговую систему, поощрять соблюдение правил свободной и недискриминационной торговли, содействовать цифровизации торговли и низкоэмиссионному развитию, усилиям по реформированию Бреттон-Вудских учреждений в интересах расширения представленности развивающихся государств, активно участвовать в охране окружающей среды и борьбе с негативными последствиями изменения климата с учетом национальных приоритетов, особенностей и условий государств в сфере развития, противодействовать политизации климатической повестки, способствовать реализации целей устойчивого развития во всей их совокупности, обеспечивать безопасность, стабильность и устойчивое развитие глобальных цепочек поставок", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Межгосударственные отношения России и Китая
21 августа, 17:35
 
РоссияКитайМоскваМихаил МишустинЛи ЦянБРИКСШОСВсемирная торговая организация (ВТО)Экономика
 
 
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