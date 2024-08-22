https://ria.ru/20240822/tomsk-1967826104.html

Томским первоклассникам на 1 сентября вручат книгу об истории города

Томским первоклассникам на 1 сентября вручат книгу об истории города - РИА Новости, 22.08.2024

Томским первоклассникам на 1 сентября вручат книгу об истории города

Первоклассникам Томской области на 1 сентября в этом году в честь 80-летия региона и 420-летия Томска вручат увлекательную книгу об истории Томска, сообщил в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:12

2024-08-22T16:12

2024-08-22T16:12

томская область

томск

владимир мазур

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ТОМСК, 22 авг – РИА Новости. Первоклассникам Томской области на 1 сентября в этом году в честь 80-летия региона и 420-летия Томска вручат увлекательную книгу об истории Томска, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Мазур. В четверг глава региона открыл ежегодный педагогический форум "Август. PRO" и встретился с директорами томских школ. На встрече обсудили приоритетные задачи, стоящие перед системой образования, и юбилейный для региона и города год. "Это еще один повод вспомнить нашу историю и познакомить с ней наших детей. Поэтому в День знаний каждый первоклассник региона получит увлекательную книжку о его истории", - написал Мазур. Ребятам вручат специально выпущенное к 80-летию Томской области и 420-летию Томска издание "История Томска". На встрече с педагогами глава региона выделил пять основных задач в образовательной сфере. Это качество образования, безопасность детей, поддержка педагогов, развития образовательной инфраструктуры и патриотическое воспитание. "Недопустимы ситуации, когда ресурсы, предназначенные на зарплату учителей, идут на зарплату администраций школ. К сожалению, такие факты есть, и мы о них знаем. Все случаи, когда указ президента по зарплате педагогов не исполнялся, будут тщательно проверены, по итогам будем принимать управленческие решения", -заявил, в частности, Владимир Мазур. Он заверил, что власти приложат все усилия для продолжения развития отрасли, причем развиваться, по его словам, будет не только инфраструктура, но и содержание образования.

https://ria.ru/20240531/tomsk-1949624292.html

https://ria.ru/20240531/primer-1949649109.html

томск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

томск, владимир мазур