https://ria.ru/20240822/tigr-1967750214.html
Россия и Китай создадут резерват "Земля больших кошек"
Россия и Китай создадут резерват "Земля больших кошек" - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай создадут резерват "Земля больших кошек"
Россия и Китай договорились на основе соглашения о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" способствовать сохранению популяций амурского тигра... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:02
2024-08-22T12:02
2024-08-22T12:02
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились на основе соглашения о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" способствовать сохранению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, профилактике и пресечению браконьерства, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна. Как сообщается в коммюнике, стороны будут предпринимать усилия, направленные на дальнейшее эффективное продвижение двустороннего сотрудничества. "Для этого они договорились на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" способствовать сохранению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, профилактике и пресечению браконьерства, а также обеспечению беспрепятственной миграции диких кошек", - говорится в документе. Также стороны будут продолжать тесное взаимодействие в области охраны окружающей среды, защиты трансграничных водных ресурсов, взаимодействия при чрезвычайных ситуациях экологического характера, развития трансграничной сети особо охраняемых природных территорий и сохранения биоразнообразия. Россия и Китай продолжат углублять сотрудничество в сфере борьбы с трансграничными наводнениями, в том числе по созданию отдельной рабочей группы по вопросам предотвращения паводков в рамках механизма Совместной Российско-Китайской комиссии по рациональному использованию и охране трансграничных вод. Кроме того, стороны будут способствовать укреплению связей по вопросам обращения с твердыми отходами.
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россия, китай, михаил мишустин, ли цян
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай создадут резерват "Земля больших кошек"
Россия и Китай договорились о создании резервата "Земля больших кошек"
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились на основе соглашения о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" способствовать сохранению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, профилактике и пресечению браконьерства, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна.
Как сообщается в коммюнике, стороны будут предпринимать усилия, направленные на дальнейшее эффективное продвижение двустороннего сотрудничества.
"Для этого они договорились на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" способствовать сохранению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, профилактике и пресечению браконьерства, а также обеспечению беспрепятственной миграции диких кошек", - говорится в документе.
Также стороны будут продолжать тесное взаимодействие в области охраны окружающей среды, защиты трансграничных водных ресурсов, взаимодействия при чрезвычайных ситуациях экологического характера, развития трансграничной сети особо охраняемых природных территорий и сохранения биоразнообразия.
Россия и Китай продолжат углублять сотрудничество в сфере борьбы с трансграничными наводнениями, в том числе по созданию отдельной рабочей группы по вопросам предотвращения паводков в рамках механизма Совместной Российско-Китайской комиссии по рациональному использованию и охране трансграничных вод. Кроме того, стороны будут способствовать укреплению связей по вопросам обращения с твердыми отходами.