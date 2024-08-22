https://ria.ru/20240822/tigr-1967750214.html

Россия и Китай создадут резерват "Земля больших кошек"

Россия и Китай создадут резерват "Земля больших кошек" - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай создадут резерват "Земля больших кошек"

Россия и Китай договорились на основе соглашения о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" способствовать сохранению популяций амурского тигра... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:02

2024-08-22T12:02

2024-08-22T12:02

россия

китай

михаил мишустин

ли цян

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились на основе соглашения о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" способствовать сохранению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, профилактике и пресечению браконьерства, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна. Как сообщается в коммюнике, стороны будут предпринимать усилия, направленные на дальнейшее эффективное продвижение двустороннего сотрудничества. "Для этого они договорились на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" способствовать сохранению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, профилактике и пресечению браконьерства, а также обеспечению беспрепятственной миграции диких кошек", - говорится в документе. Также стороны будут продолжать тесное взаимодействие в области охраны окружающей среды, защиты трансграничных водных ресурсов, взаимодействия при чрезвычайных ситуациях экологического характера, развития трансграничной сети особо охраняемых природных территорий и сохранения биоразнообразия. Россия и Китай продолжат углублять сотрудничество в сфере борьбы с трансграничными наводнениями, в том числе по созданию отдельной рабочей группы по вопросам предотвращения паводков в рамках механизма Совместной Российско-Китайской комиссии по рациональному использованию и охране трансграничных вод. Кроме того, стороны будут способствовать укреплению связей по вопросам обращения с твердыми отходами.

https://ria.ru/20240712/tigr-1959296717.html

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китай

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россия, китай, михаил мишустин, ли цян