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Россия и Китай будут развивать диалог в области информационных технологий - РИА Новости, 22.08.2024
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11:06 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/tekhnologii-1967732297.html
Россия и Китай будут развивать диалог в области информационных технологий
Россия и Китай будут развивать диалог в области информационных технологий - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай будут развивать диалог в области информационных технологий
Россия и Китай договорились развивать регулярный диалог в области информационных технологий и информационной безопасности, в том числе по вопросам открытого... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:06
2024-08-22T11:06
технологии
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились развивать регулярный диалог в области информационных технологий и информационной безопасности, в том числе по вопросам открытого исходного кода, операционных систем, программного обеспечения и облачных сервисов, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна. Как сообщается в коммюнике, стороны будут предпринимать усилия, направленные на дальнейшее эффективное продвижение двустороннего сотрудничества. "Для этого они договорились развивать регулярный диалог в области информационных технологий и информационной безопасности, в том числе по вопросам открытого исходного кода, операционных систем, программного обеспечения и облачных сервисов", - говорится в документе. Также Россия и Китай будут укреплять взаимодействие в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и связи, в том числе мобильной и почтовой связи, по вопросам строительства и обслуживания трансграничных оптических кабелей, реализовывать взаимовыгодное сотрудничество в сфере телекоммуникаций, перспективных технологий, инновационных проектов, стандартизации и тестирования телекоммуникационного оборудования. Кроме того, стороны договорились расширять взаимодействие в сфере ИКТ-образования, научно-технической деятельности и подготовки кадров.
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технологии, россия, китай, михаил мишустин, ли цян
Технологии, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай будут развивать диалог в области информационных технологий

РФ и КНР будут развивать диалог в области информтехнологий и инфобезопасности

© iStock.com / PeopleImagesПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© iStock.com / PeopleImages
Программист во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились развивать регулярный диалог в области информационных технологий и информационной безопасности, в том числе по вопросам открытого исходного кода, операционных систем, программного обеспечения и облачных сервисов, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна.
Как сообщается в коммюнике, стороны будут предпринимать усилия, направленные на дальнейшее эффективное продвижение двустороннего сотрудничества.
«
"Для этого они договорились развивать регулярный диалог в области информационных технологий и информационной безопасности, в том числе по вопросам открытого исходного кода, операционных систем, программного обеспечения и облачных сервисов", - говорится в документе.
Также Россия и Китай будут укреплять взаимодействие в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и связи, в том числе мобильной и почтовой связи, по вопросам строительства и обслуживания трансграничных оптических кабелей, реализовывать взаимовыгодное сотрудничество в сфере телекоммуникаций, перспективных технологий, инновационных проектов, стандартизации и тестирования телекоммуникационного оборудования.
Кроме того, стороны договорились расширять взаимодействие в сфере ИКТ-образования, научно-технической деятельности и подготовки кадров.
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