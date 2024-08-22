https://ria.ru/20240822/tekhnologii-1967732297.html

Россия и Китай будут развивать диалог в области информационных технологий

Россия и Китай будут развивать диалог в области информационных технологий - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай будут развивать диалог в области информационных технологий

Россия и Китай договорились развивать регулярный диалог в области информационных технологий и информационной безопасности, в том числе по вопросам открытого... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:06

2024-08-22T11:06

2024-08-22T11:06

технологии

россия

китай

михаил мишустин

ли цян

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились развивать регулярный диалог в области информационных технологий и информационной безопасности, в том числе по вопросам открытого исходного кода, операционных систем, программного обеспечения и облачных сервисов, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна. Как сообщается в коммюнике, стороны будут предпринимать усилия, направленные на дальнейшее эффективное продвижение двустороннего сотрудничества. "Для этого они договорились развивать регулярный диалог в области информационных технологий и информационной безопасности, в том числе по вопросам открытого исходного кода, операционных систем, программного обеспечения и облачных сервисов", - говорится в документе. Также Россия и Китай будут укреплять взаимодействие в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и связи, в том числе мобильной и почтовой связи, по вопросам строительства и обслуживания трансграничных оптических кабелей, реализовывать взаимовыгодное сотрудничество в сфере телекоммуникаций, перспективных технологий, инновационных проектов, стандартизации и тестирования телекоммуникационного оборудования. Кроме того, стороны договорились расширять взаимодействие в сфере ИКТ-образования, научно-технической деятельности и подготовки кадров.

https://ria.ru/20240821/diplomatiya-1966985665.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, китай, михаил мишустин, ли цян