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Экипажи Ми-28НМ уничтожили бронированную технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:54 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/tekhnika-1967878544.html
Экипажи Ми-28НМ уничтожили бронированную технику ВСУ в курском приграничье
Экипажи Ми-28НМ уничтожили бронированную технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 22.08.2024
Экипажи Ми-28НМ уничтожили бронированную технику ВСУ в курском приграничье
Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили минувшей ночью личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:54
2024-08-22T18:54
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили минувшей ночью личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. Полеты выполнялись с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью. Экипажи благополучно вернулись на площадку вылета, уточнили в военном ведомстве. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Безопасность
Экипажи Ми-28НМ уничтожили бронированную технику ВСУ в курском приграничье

МО: экипажи Ми-28НМ уничтожили бронированную технику ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вертолет Ми-28НМ . Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили минувшей ночью личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.
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Полеты выполнялись с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью. Экипажи благополучно вернулись на площадку вылета, уточнили в военном ведомстве.
"По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28НМБезопасность
 
 
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