https://ria.ru/20240822/tekhnika-1967878544.html

Экипажи Ми-28НМ уничтожили бронированную технику ВСУ в курском приграничье

Экипажи Ми-28НМ уничтожили бронированную технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 22.08.2024

Экипажи Ми-28НМ уничтожили бронированную технику ВСУ в курском приграничье

Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили минувшей ночью личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:54

2024-08-22T18:54

2024-08-22T18:54

специальная военная операция на украине

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ми-28нм

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили минувшей ночью личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. Полеты выполнялись с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью. Экипажи благополучно вернулись на площадку вылета, уточнили в военном ведомстве. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, безопасность