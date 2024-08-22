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Десантники-танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/tankisty-1967691636.html
Десантники-танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ в Часовом Яре
Десантники-танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 22.08.2024
Десантники-танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ в Часовом Яре
Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ивановских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом, расположенные в многоэтажных домах города Часов Яр, за который РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:09
2024-08-22T05:09
специальная военная операция на украине
часов яр
донбасс
россия
вооруженные силы украины
т-90м
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ивановских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом, расположенные в многоэтажных домах города Часов Яр, за который идут бои на Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-90М "Прорыв" с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам ВСУ, расположенным в многоэтажных домах Часова Яра", - сообщили в МО. Уточняется, что корректировка стрельбы танков велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата, танкисты поддерживают штурмовые подразделения десантников и обеспечивают их активное продвижение.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967668934.html
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часов яр, донбасс, россия, вооруженные силы украины, т-90м, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники-танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ в Часовом Яре

МО: экипажи танков Т-90М "Прорыв" уничтожили опорные пункты ВСУ в Часовом Яре

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ивановских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом, расположенные в многоэтажных домах города Часов Яр, за который идут бои на Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипажи танков Т-90М "Прорыв" с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам ВСУ, расположенным в многоэтажных домах Часова Яра", - сообщили в МО.
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Уточняется, что корректировка стрельбы танков велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата, танкисты поддерживают штурмовые подразделения десантников и обеспечивают их активное продвижение.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонбассРоссияВооруженные силы УкраиныТ-90МВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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