https://ria.ru/20240822/tankisty-1967691636.html
Десантники-танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ в Часовом Яре
Десантники-танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 22.08.2024
Десантники-танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ в Часовом Яре
Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ивановских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом, расположенные в многоэтажных домах города Часов Яр, за который РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:09
2024-08-22T05:09
2024-08-22T05:09
специальная военная операция на украине
часов яр
донбасс
россия
вооруженные силы украины
т-90м
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932460670_0:179:3103:1924_1920x0_80_0_0_5593f660d28b4656a44356d2020f25ae.jpg
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ивановских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом, расположенные в многоэтажных домах города Часов Яр, за который идут бои на Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-90М "Прорыв" с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам ВСУ, расположенным в многоэтажных домах Часова Яра", - сообщили в МО. Уточняется, что корректировка стрельбы танков велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата, танкисты поддерживают штурмовые подразделения десантников и обеспечивают их активное продвижение.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967668934.html
часов яр
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932460670_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_cb21442b5cac70496a7dafdedc441fa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
часов яр, донбасс, россия, вооруженные силы украины, т-90м, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники-танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ в Часовом Яре
МО: экипажи танков Т-90М "Прорыв" уничтожили опорные пункты ВСУ в Часовом Яре