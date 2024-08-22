https://ria.ru/20240822/tankisty-1967691636.html

Десантники-танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ в Часовом Яре

Десантники-танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 22.08.2024

Десантники-танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ в Часовом Яре

Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ивановских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом, расположенные в многоэтажных домах города Часов Яр, за который РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T05:09

2024-08-22T05:09

2024-08-22T05:09

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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ивановских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом, расположенные в многоэтажных домах города Часов Яр, за который идут бои на Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-90М "Прорыв" с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам ВСУ, расположенным в многоэтажных домах Часова Яра", - сообщили в МО. Уточняется, что корректировка стрельбы танков велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата, танкисты поддерживают штурмовые подразделения десантников и обеспечивают их активное продвижение.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967668934.html

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часов яр, донбасс, россия, вооруженные силы украины, т-90м, вооруженные силы рф, безопасность