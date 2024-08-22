https://ria.ru/20240822/t-bank-1967706719.html

"Путешествия" в Т-Банке вступили в Ассоциацию туристических агрегаторов

"Путешествия" в Т-Банке вступили в Ассоциацию туристических агрегаторов - РИА Новости, 22.08.2024

"Путешествия" в Т-Банке вступили в Ассоциацию туристических агрегаторов

Онлайн-тревел-агентство "Путешествия" в Т-Банке присоединилось к Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), вместе с другими игроками отрасли платформа будет... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:00

2024-08-22T10:00

2024-08-22T10:20

банки

россия

новости - туризм

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Онлайн-тревел-агентство "Путешествия" в Т-Банке присоединилось к Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), вместе с другими игроками отрасли платформа будет работать над развитием индустрии и разработкой эффективных инструментов для ее регулирования, сообщили в компании. Ассоциацию туристических агрегаторов создали крупные сервисы онлайн-бронирования в том числе для совместной работы по адаптации нормативного поля на рынке онлайн-тревел-агентств. Среди других участников ассоциации - МТС Travel, Островок, Туту, "Авито" Aviasales и "Яндекс Путешествия".Для сервиса вступление в АТАГ – это возможность принимать непосредственное участие в развитии туристической отрасли и улучшать опыт самостоятельных путешествий."АТАГ стала актуальной площадкой для обмена профессиональным опытом между участниками в туристической отрасли. Мы находимся в этой индустрии уже более пяти лет. <…> Мы уверены, что взаимодействие между игроками позволит потребителям получать более качественные и безопасные туристические услуги, лучшее информирование о предложениях на рынке, а также доступ к инновационным туристическим продуктам", - сказал руководитель "Путешествий" в Т-Банке Илья Артеменко, его слова приводит компания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, россия, новости - туризм, т-банк (ао «тинькофф банк»)