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Более 3 тысяч экспертиз в "Сырной Долине" провела госветслужба Подмосковья - РИА Новости, 22.08.2024
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Новости Подмосковья
 
18:39 22.08.2024 (обновлено: 19:16 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/syr-1967874880.html
Более 3 тысяч экспертиз в "Сырной Долине" провела госветслужба Подмосковья
Более 3 тысяч экспертиз в "Сырной Долине" провела госветслужба Подмосковья - РИА Новости, 22.08.2024
Более 3 тысяч экспертиз в "Сырной Долине" провела госветслужба Подмосковья
На базе государственной ветеринарной лаборатории на территории агропарка "Сырная Долина" в Подмосковье было проведено 3059 исследований, а также взято 697 проб, РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:39
2024-08-22T19:16
московская область (подмосковье)
россия
новости подмосковья
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. На базе государственной ветеринарной лаборатории на территории агропарка "Сырная Долина" в Подмосковье было проведено 3059 исследований, а также взято 697 проб, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Там эксперты проводят исследования на качество и безопасность молока и молочных продуктов по физико-химическим и микробиологическим показателям. Мощность по производству сыра в "Сырной долине" составляет 22,5 тысячи тонн в год, а производства сухой сыворотки – 14,28 тысячи тонн в год. Резидентами проекта выступают региональные производители: ООО "СЫРОВАР", ООО "Звезда Подмосковья", ООО "Продмол". В региональном ведомстве отметили, что Подмосковье уверенно держит первенство в России по объемам производства сыра. В регионе наблюдается трехкратный рост производства сыра с 56 тысяч тонн в год до 154,5 тысячи тонн в течение последних десяти лет.
https://ria.ru/20240822/podmoskove-1967767345.html
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московская область (подмосковье), россия
Московская область (Подмосковье), Россия, Новости Подмосковья
Более 3 тысяч экспертиз в "Сырной Долине" провела госветслужба Подмосковья

Более 3 тысяч экспертиз в "Сырной Долине" провела госветслужба Подмосковья

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСыр
Сыр - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сыр. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. На базе государственной ветеринарной лаборатории на территории агропарка "Сырная Долина" в Подмосковье было проведено 3059 исследований, а также взято 697 проб, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Там эксперты проводят исследования на качество и безопасность молока и молочных продуктов по физико-химическим и микробиологическим показателям.
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
С начала года 1,7 тысяч детей-сирот из Подмосковья обрели семью
Вчера, 12:53
Мощность по производству сыра в "Сырной долине" составляет 22,5 тысячи тонн в год, а производства сухой сыворотки – 14,28 тысячи тонн в год.
Резидентами проекта выступают региональные производители: ООО "СЫРОВАР", ООО "Звезда Подмосковья", ООО "Продмол".
В региональном ведомстве отметили, что Подмосковье уверенно держит первенство в России по объемам производства сыра. В регионе наблюдается трехкратный рост производства сыра с 56 тысяч тонн в год до 154,5 тысячи тонн в течение последних десяти лет.
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Почти 3,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Вчера, 12:32
 
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