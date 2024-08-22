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Более 3 тысяч экспертиз в "Сырной Долине" провела госветслужба Подмосковья
Более 3 тысяч экспертиз в "Сырной Долине" провела госветслужба Подмосковья - РИА Новости, 22.08.2024
Более 3 тысяч экспертиз в "Сырной Долине" провела госветслужба Подмосковья
На базе государственной ветеринарной лаборатории на территории агропарка "Сырная Долина" в Подмосковье было проведено 3059 исследований, а также взято 697 проб, РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:39
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. На базе государственной ветеринарной лаборатории на территории агропарка "Сырная Долина" в Подмосковье было проведено 3059 исследований, а также взято 697 проб, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Там эксперты проводят исследования на качество и безопасность молока и молочных продуктов по физико-химическим и микробиологическим показателям. Мощность по производству сыра в "Сырной долине" составляет 22,5 тысячи тонн в год, а производства сухой сыворотки – 14,28 тысячи тонн в год. Резидентами проекта выступают региональные производители: ООО "СЫРОВАР", ООО "Звезда Подмосковья", ООО "Продмол". В региональном ведомстве отметили, что Подмосковье уверенно держит первенство в России по объемам производства сыра. В регионе наблюдается трехкратный рост производства сыра с 56 тысяч тонн в год до 154,5 тысячи тонн в течение последних десяти лет.
https://ria.ru/20240822/podmoskove-1967767345.html
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московская область (подмосковье), россия
Московская область (Подмосковье), Россия, Новости Подмосковья
Более 3 тысяч экспертиз в "Сырной Долине" провела госветслужба Подмосковья
Более 3 тысяч экспертиз в "Сырной Долине" провела госветслужба Подмосковья
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. На базе государственной ветеринарной лаборатории на территории агропарка "Сырная Долина" в Подмосковье было проведено 3059 исследований, а также взято 697 проб, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Там эксперты проводят исследования на качество и безопасность молока и молочных продуктов по физико-химическим и микробиологическим показателям.
Мощность по производству сыра в "Сырной долине" составляет 22,5 тысячи тонн в год, а производства сухой сыворотки – 14,28 тысячи тонн в год.
Резидентами проекта выступают региональные производители: ООО "СЫРОВАР", ООО "Звезда Подмосковья", ООО "Продмол".
В региональном ведомстве отметили, что Подмосковье уверенно держит первенство в России
по объемам производства сыра. В регионе наблюдается трехкратный рост производства сыра с 56 тысяч тонн в год до 154,5 тысячи тонн в течение последних десяти лет.